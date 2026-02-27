YENİÇAĞ - Fatih ERBOZ / Özel Haber

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Ege Denizi’nde Yunanistan’ın ABD ve Fransa ile yaptığı antlaşmanın ardından dünyada birçok gelişmenin olduğuna dikkat çekti. Özülker, “Yunanistan’ın Ege Denizinde gerçekleştirdiği bu anlaşmanın Türkiye’ye yönelik olduğunu zaten bilmeyen kalmamıştı. ABD, bu hamlenin Rusya’nın güneye inmemesi için bir set çekme olduğunu söylese de askeri müdahalede Yunanistan’a yardımı içeren bu anlaşmanın amacı belliydi. O günden bugüne değişen dünyada ABD Başkanı Trump için Türkiye önem kazandı. Türkiye olmadan bu kadar sorunlu bölgede denge kuramayacağını anladı. İçinden geçtiğimiz süreçte yaşanan gelişmeler Doğu Akdeniz bağlamında Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni arayışa itti. Bu sorunlu bölgede gerek yapılan açıklamalardan gerekse gelişmelerden anlıyoruz ki, İsrail’in de derdi Türkiye. Bu üç ülkenin çıkarları ittifak da getiriyor sonuç olarak” dedi.

ABD’nin Ortadoğu’da İsrail’in güvenliğini sağlamak için önlemler aldığını, aynı zamanda Doğu Akdeniz’deki doğal gaz rezervlerini kontrol etmek için bölgedeki üs sayısını arttırdığını kaydeden Uluç Özülker, şunları dile getirdi:

“ABD’nin bu hamlelerini Yunanistan, Türkiye’yi sıkıştırmak amaçlı kullanmak istedi. ABD’ye Almanya’dan sonra Avrupa’nın ikinci büyük üssünü kurması için topraklarında yer açtı. Dünyada son dönemde yaşanan değişimler hızlı olunca ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki ağırlığı artınca Yunanistan’ın Ege’de yaşadığı kaygıları Güney Kıbrıs Rum Kesimi de yaşamaya başladı ve topraklarını askeri anlamda kullanması için ABD’ye açtı. ABD’de İsrail’in güvenliği başta olmak üzere kendi çıkarları doğrultusunda bu üsleri kullandı, kullanıyor Fransa ila birlikte.”

ABD Başkanı Trump’ın bütün dünyaya kafa tutan politikalarının varlığına rağmen, Türkiye söylemlerinin içinden geçtiğimiz süreçte daha dengeli olduğuna dikkat çeken Uluç Özülker, “Trump Çin’e doğru yönelmeden önce bu kadar sorunu olan Ortadoğu bölgesinde Türkiye’yi bir denge olarak görüyor. Türkiye Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasında önemli bir aktör konumunda. Gazze-Batı Şeria İsrail meselesinin büyümesini önlemek noktasında yine önemli bir ülke konumunda. Zarara uğramadan İran sorunu çözmeleri açısından Türkiye önemli. Bu bağlamda Ortadoğu’da yaşanan bunca sorunun içinde dengenin sağlanması için Türkiye’nin öneminin farkında ABD” diye konuştu.

Doğu Akdeniz etrafına getirilen uçak ve savaş gemilerinin İsrail’e en yakın noktaya konuşlanacağını ifade eden emekli Büyükelçi Özülker, “İsrail’in ABD büyükelçisinin açıklamaları başta olmak üzere yaşanan gelişmelerden de anlıyoruz ki İsrail’in esas derdi Türkiye. Vaadedilmiş topraklar konusunu tekrar dile getiriyorlar ve bu anlamda Türkiye’nin topraklarının bir kısmı da onlara göre vaat edilmiş topraklar içinde. Sonuç olarak Trump Ortadoğu’nun sorunları içinde Türkiye’yi denge olarak konumlandırırken, İsrail’in bakış açısı bu gerçeğin dışında farklı bir içerikte şekillenebiliyor” dedi.