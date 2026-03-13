Doğal şifa kavanozu: Sabah aç karnına 1 tane yetiyor

NASIL HAZIRLANIR?

Bu karışımdan en iyi sonucu alabilmek için kullanılan malzemelerin kaliteli olması ve hazırlama aşamasına dikkat edilmesi önemli.

Yaklaşık 250–300 gram kuru inciri yıkayıp süzün ve tamamen kuruduğundan emin olun.

İncirleri ikiye ya da dörde bölerek cam bir kavanoza yerleştirin.

Üzerlerini tamamen kaplayacak şekilde soğuk sıkım sızma zeytinyağı ekleyin.