İncir, doğada lif oranı yüksek meyvelerden biri. Soğuk sıkım sızma zeytinyağı ile birlikte tüketildiğinde incirin içerdiği vitamin ve minerallerin vücut tarafından emilimi daha etkili hale gelir.
Doğal şifa kavanozu: Sabah aç karnına 1 tane yetiyor
Geleneksel şifa yöntemlerinde sıkça yer bulan zeytinyağında bekletilmiş kuru incir, son yıllarda beslenme uzmanlarının da dikkatini çeken karışımlardan biri. Zeytinyağının güçlü antioksidan içeriği ile incirin zengin lif yapısı birleştiğinde, vücut için oldukça faydalı bir karışım ortaya çıkıyor.Derleyen: Cansu İşcan
Bu doğal karışım özellikle kronik kabızlık yaşayan kişiler için destekleyici bir seçenek olarak görülür. Lif açısından zengin yapısı sayesinde bağırsak hareketlerini destekleyerek şişkinlik ve sindirim sorunlarının azalmasına yardımcı olabilir.
Zeytinyağında bulunan tekli doymamış yağ asitleri ile incirde yer alan potasyumun birleşimi, kolesterol dengesinin korunmasına katkı sağlayabilir. Ayrıca eklem ağrıları ve kireçlenme gibi sorunlarda destekleyici bir besin olarak da bilinir.
Düzenli tüketildiğinde gün boyu hissedilen yorgunluğu azaltmaya yardımcı olabilir. Aynı zamanda bağışıklık sistemini destekleyerek özellikle mevsim geçişlerinde vücudun direncini artırmaya katkı sağlar.
NASIL HAZIRLANIR?
Bu karışımdan en iyi sonucu alabilmek için kullanılan malzemelerin kaliteli olması ve hazırlama aşamasına dikkat edilmesi önemli.
Yaklaşık 250–300 gram kuru inciri yıkayıp süzün ve tamamen kuruduğundan emin olun.
İncirleri ikiye ya da dörde bölerek cam bir kavanoza yerleştirin.
Üzerlerini tamamen kaplayacak şekilde soğuk sıkım sızma zeytinyağı ekleyin.
Kavanozun kapağını kapatın ve serin, karanlık bir ortamda en az 24 saat, mümkünse 2–3 gün bekletin.
NASIL TÜKETİLMELİ?
Hücre yenilenmesini desteklemek ve güne daha enerjik başlamak için sabahları aç karnına 1–2 adet incir tüketilmesi önerilir. Kavanozdaki incirler azaldıkça kalan zeytinyağının üzerine yeni incirler ekleyerek karışımı kullanmaya devam edebilirsiniz.