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Geçen yılın verilerinin yayınlandığı ‘Diyabet Atlası’, Türkiye’de alarm zillerinin çaldığını ortaya koydu. Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun her yıl yayınladığı bu verilere göre dünyada 589 milyon diyabet hastası bulunuyor. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Türkiye ise diyabet artış hızında Avrupa’da birinci sırada. Uzmanlar tabloyu yorumladı ve önemli uyarılarda bulundu:

'DİYABET EN HIZLI ARTAN ÜLKEYİZ'

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mine Adaş şunları dile getirdi:

"Dünyada ve ülkemizde ilk 10 ölüm nedenlerine baktığımızda birinci sırada iskemik kalp hastalığı var. İskemik kalp hastalığının en önemli nedeni diyabet. Türkiye’de de dünyada da diyabet çok fazla arttı. Türkiye’nin artış hızı Avrupa’da birinci sırada. Hem en fazla diyabetli hastamız var hem de diyabet hastalığı en hızlı artan ülkeyiz. 12 milyon kadar bir diyabet hastası olduğu düşünülüyor. Diyabet Atlası’nın gelecek yıllardaki projeksiyonuna göre Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda en fazla diyabetli hasta sayısına sahip ilk 10 ülke arasında olacağı öngörülüyor. Obezite diyabeti getiriyor. Bunda da Avrupa birincisiyiz. Obezite ve diyabet ile mücadele etmeliyiz. Beslenme, fast food, sağlıksız, paketli gıdayı tüketme bunlar aslında öğretilebilecek şeyler. Beslenmenin ve sporun aslında eğitim müfredatına girmesi gerekiyor."