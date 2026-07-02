Uzmanlar açıkladı: Çocuklukta duyulmayan iki kelime hayatı değiştiriyor

DIŞ ONAY VE BEĞENİLME İHTİYACI

Çevresindeki akranlarının ailelerinden sevgi dolu sözler duyduğuna şahit olan bir çocuk, içten içe "Bende mi bir eksiklik var, neden bana söylenmiyor?" düşüncesine kapılır. Dr. Quimby, bu içsel şüphenin zaman içerisinde kalıcı bir özgüven eksikliğine yol açtığını belirtmektedir. Birey, küçüklüğünde mahrum kaldığı bu ilgiyi kendi yetersizliğinin bir sonucu olarak algılar.

Yetişkinlik dönemine geçildiğinde ise bu zedelenmiş benlik algısı; sürekli başkalarından takdir görme, onaylanma ve kabul edilme arayışıyla kendini gösterir. Çevreden gelen olumlu geri bildirimler, bu kişiler için sıradan birer övgü olmaktan çıkıp adeta bir varoluşsal gereksinime dönüşür. Ne var ki iç dünyadaki güvensizlik hissi o kadar köklüdür ki, ne kadar çok övgü alırlarsa alsınlar, içlerindeki o derin boşluk bir türlü kapanmaz.