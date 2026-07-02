İşitildiğinde son derece yalın gelen iki kelimenin eksikliği, bireyin karakterinde yaşam boyu silinmeyecek izler bırakabiliyor. Uzman psikologların yürüttüğü çalışmalar, aile yaşantısında sevgisini kelimelerle ifade etmeyen ebeveynlerin çocuklarının, büyüdüklerinde ne gibi belirgin kişilik yapıları sergilediğini gözler önüne serdi.
Uzmanlar açıkladı: Çocuklukta duyulmayan iki kelime hayatı değiştiriyor
Çocuklukta esirgenen iki kelime, yetişkinlikte derin izler bırakabiliyor. Uzmanlar, ailelerinden sevgi sözcükleri duymadan büyüyen bireylerin farkında olmadan edindiği 3 gizli huyu ve arkasındaki psikolojik nedenleri açıkladı.Kaynak: Diğer
Bugün yetişkinlik hayatınızda sizi zorlayan, aşamadığınız bazı alışkanlıkların ya da karakter özelliklerinin kökeni, belki de tamamen çocukluk yıllarınızda saklıdır.
GÜVENLİ BİR GELECEĞİN TEMELİ:
'SENİ SEVİYORUM'
Sözcü'de yer alan habere göre, yalnızca iki kelimeden ibaret olan bu basit ifade, bir çocuğun iç dünyasında sarsılmaz ve güvenli bir liman inşa etmenin ilk adımıdır.
Ne var ki tüm çocuklar bu kıymetli cümleyi işiterek büyüme fırsatı bulamıyor. Klinik Psikolog Dr. Dakari Quimby, bir çocuğa sevildiğini doğrudan dile getirmenin yalnızca duygusal bir eylem olmadığını vurguluyor. Dr. Quimby'ye göre bu iki kelime; çocuğun psikolojik açıdan güçlü kalmasını sağlayan, özsaygısını besleyen ve ilerleyen yaşlarda inşa edeceği tüm insan ilişkilerinin temelini oluşturan en önemli unsurdur.
Peki, küçüklüğünde bu derin duygusal sessizliğin içinde kalan ve ailesinden sevgiyi sözlü olarak duyamayan bireyler, yetişkinliğe adım attıklarında nasıl birer karaktere bürünüyorlar?
DIŞ ONAY VE BEĞENİLME İHTİYACI
Çevresindeki akranlarının ailelerinden sevgi dolu sözler duyduğuna şahit olan bir çocuk, içten içe "Bende mi bir eksiklik var, neden bana söylenmiyor?" düşüncesine kapılır. Dr. Quimby, bu içsel şüphenin zaman içerisinde kalıcı bir özgüven eksikliğine yol açtığını belirtmektedir. Birey, küçüklüğünde mahrum kaldığı bu ilgiyi kendi yetersizliğinin bir sonucu olarak algılar.
Yetişkinlik dönemine geçildiğinde ise bu zedelenmiş benlik algısı; sürekli başkalarından takdir görme, onaylanma ve kabul edilme arayışıyla kendini gösterir. Çevreden gelen olumlu geri bildirimler, bu kişiler için sıradan birer övgü olmaktan çıkıp adeta bir varoluşsal gereksinime dönüşür. Ne var ki iç dünyadaki güvensizlik hissi o kadar köklüdür ki, ne kadar çok övgü alırlarsa alsınlar, içlerindeki o derin boşluk bir türlü kapanmaz.
SINIR TANIMAYAN CÖMERTLİK
Duygusal bir yoksunlukla yetişen bireylerde sıkça rastlanan bir diğer özellik de çevrelerindeki insanlara karşı sergiledikleri, kimi zaman kendi sınırlarını ve haklarını hiçe sayan aşırı fedakârlıklardır. Bilinçaltı, çocuklukta kendisine karşılıksız sunulmayan sevgiyi ve değeri, yetişkinlikte her an verici konumda kalarak adeta "satın almaya" çalışır.
Uzmanlar, bu ruh halini "Eğer herkes için çabalarsam ve mükemmel olursam, beni sevmelerini sağlarım" düşüncesiyle açıklıyor. Sevginin ancak bir çaba karşılığında kazanılacak bir ödül gibi görülmesi, kurulan ilişkilerde kişiyi zamanla yıpratır. Sonuçta; sürekli fedakarlık yapan fakat günün sonunda kendini hep yalnız ve mutsuz hisseden kısır bir döngünün içinde sıkışıp kalırlar.
REDDEDİLME KAYGISI
Bir çocuğun kendi potansiyelini, ilgi alanlarını ve karakterini sağlıklı bir şekilde inşa edebilmesi için arkasında her koşulda varlığını hissettiren koruyucu bir duygusal dayanağa ihtiyacı vardır. Dr. Quimby, "Sözlü ve duygusal olarak mesafeli ebeveynlerle büyüdüğünüzde, hayata güvenle adım atabileceğiniz bir merkezden mahrum kalırsınız" diyerek kimlik bulma sürecindeki tıkanıklığın nedenini özetlemektedir.
Bu temel dayanaktan mahrum kalan bireyler, yetişkinlik yıllarında "kendileri olmayı" ve özgün bir kimlik sergilemeyi başaramazlar. Bunun yanı sıra, hayatın her alanında görülen aşırı mükemmeliyetçilik arzusu, her an dışlanma korkusu ve ikili ilişkilerde yaşanan yoğun terk edilme endişesi; çocukluk dönemindeki o derin duygusal sessizliğin günümüzdeki açık yansımalarıdır.