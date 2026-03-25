

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Burcu Turan Tüberküloz (Verem) hakkında bilgiler paylaşarak, "Tüberküloz önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır" dedi.

Tüberkülozun (verem), hava yoluyla bulaşan ve en çok akciğerleri etkileyen ciddi bir bulaşıcı hastalık olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Burcu Turan, her hastalıkta olduğu gibi Tüberkülozda da erken teşhisin önemli olduğunu vurguladı.

Turan yaptığı açıklamada "Tüberküloz önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Erken teşhis edilmesi hayat kurtarır. Uzun süreli öksürük, gece terlemesi ve kilo kaybı önemli belirtilerdir" dedi.