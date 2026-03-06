Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Gönüllü, Kolorektal kanser ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Dr. Öğr. Üyesi Gönüllü Kolorektal kanserin, erken dönemde tespit edildiğinde tedavi başarısı oldukça yüksek olan bir hastalık olduğunu söyleyerek, 50 yaş sonrası düzenli tarama testi yaptırmanın önemine vurgu yaptı.

Genel Cerrahi Uzmanı Gönüllü, “Kolorektal kanser, erken dönemde tespit edildiğinde tedavi başarısı oldukça yüksek olan bir hastalıktır. Bu nedenle özellikle 50 yaş sonrası düzenli tarama testleri büyük önem taşır. Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, dışkıda kan görülmesi veya açıklanamayan kilo kaybı gibi belirtiler varsa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.” dedi.