Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Oğr. Üyesi Enes Çelik, kalp damar hastalıkları ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Dr. Oğr. Üyesi Enes Çelik kalp krizi ve inme gibi ciddi sağlık sorunlarının neredeyse %80'inin önüne geçilebildiğini belirttiği açıklamasında kalp ve damar hastalıklarının büyük bir kısmının, sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri ile önlenebildiğini ya da kontrol altında tutulabildiğini söyledi.

Çelik açıklamasında, "Kalp ve damar hastalıklarının büyük bir kısmı, sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri ile önlenebilmekte ya da kontrol altında tutulabilmektedir. Tütün kullanımı, sağlıksız beslenme, fiziksel hareketsizlik, aşırı kilo, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol gibi değiştirilebilir nitelikteki risk faktörleri kalp hastalıklarının gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Bu risk faktörlerinin kontrol altına alınması ile kalp krizi ve inme gibi ciddi sağlık sorunlarının neredeyse %80'inin önüne geçilebilmektedir." dedi.