Kaynak: İHA

Gebelik döneminde yüzme, anne adaylarının hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını destekleyen ideal bir spor olarak öne çıkıyor. Ancak havuz ve deniz kullanımında hijyen koşulları, su sıcaklığı ve sudan çıktıktan sonraki bakım süreçleri hayati önem taşıyor. Liv Hospital Vadistanbul Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Erol Mutlu, anne adaylarının hijyeninden emin olunan deniz ve havuzlarda güvenle yüzebileceğini vurguladı.

"GEBELİK BİR HASTALIK DEĞİLDİR"

Gebelikte yüzme aktivitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Op. Dr. Erol Mutlu, şunları söyledi:

"Gebelerin denize ve hijyeninden emin olduğu havuza girmesinde bir sakınca yoktur, güvenli yüzebilirler; çünkü gebelik hayatın içinde olan bir durumdur, hastalık değildir. Sadece havuz ve denizde hipotermi riski açısından uzun süreli kalmaları önerilmez. Ayrıca gebelikte hamam, sauna ve jakuzi gibi sıcak havuz banyoları önerilmez."

ISLAK MAYO VE HİJYEN ENFEKSİYON RİSKİNİ ARTIRIYOR

Hamilelik sürecindeki hormonal değişimlerin vajinal pH dengesini etkileyerek mantar enfeksiyonlarına yatkınlık oluşturduğunu ifade eden Dr. Mutlu, sudan çıktıktan sonra hızla kurulanmanın önemine dikkat çekti. Islak mayoyla beklemenin enfeksiyon riskini tetiklediğini belirten Mutlu; akıntı, kaşıntı, yanma veya kötü koku gibi belirtileri olan gebelerin muayene olmadan suya girmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Havuz hijyeninin doğrudan cilt enfeksiyonlarının yanı sıra yanlışlıkla su yutulması durumunda mide-bağırsak enfeksiyonlarına (gastroenterit) yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

SIIRT VE BEL AĞRILARINA BİREBİR

Yüzmenin gebelik şikayetlerini azaltmadaki rolünü aktaran Op. Dr. Mutlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hafif tempoda bir yüzme egzersizi gebelikte sağlıklı dolaşımı sağlayarak anne ve bebek açısından faydalı olabilir. Çok fazla efor sarf etmeden, tatlı bir tempoda ve kalp ritmini ayarlayarak yüzmek koşuluyla gebeler güvenle egzersiz yapabilir. Yüzme egzersizleri, gebelikte sık görülen bel ve sırt ağrıları ile bacaklarda oluşan şişliklerin giderilmesine büyük fayda sağlar."

ENFEKSİYONDAN KORUNMAK İÇİN 5 ALTIN KURAL

-Hijyeninden emin olun: Klor düzeyi kontrol edilen güvenilir havuzları ve temiz denizleri tercih edin.

-Suda uzun süre kalmayın: Aşırı soğuk veya sıcak sudan kaçının, hipotermi riskine karşı süreyi kısa tutun.

-Islak mayoyu hemen değiştirin: Sudan çıkar çıkmaz iyice kurulanın ve kuru çamaşırlar giyin.

-Sıcak banyolardan uzak durun: Hamam, sauna ve jakuzi gibi yüksek sıcaklıktaki alanları kullanmayın.

-Belirti varsa doktora danışın: Vajinal akıntı, kaşıntı veya yanma durumunda tedavi olmadan yüzmeyin.