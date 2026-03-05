İnsanların aynaya baktığında kendini iyi hissetmesi, yalnızca estetik bir beklenti değil; özgüven, sosyal yaşam ve psikolojik iyilik haliyle doğrudan ilişkili. İstenmeyen tüylerden kalıcı olarak kurtulmak da birçok kişi için hem konfor hem de yaşam kalitesi anlamına geliyor.

MediSlim Estetik Güzellik Merkezi kuruluşu olan ve İzmir Alsancak’ta hizmet veren Özel MediDerm Polikliniği, 25. yılını kutlarken lazer epilasyonda bilimsel yaklaşımın önemine dikkat çekiyor. Kurucu hekimler, Medikal Estetik Hekimi Dr. İbrahim Tanju Adalı ve Dermatoloji Uzmanı Dr. İçten Önaldı, çeyrek asırlık deneyim ışığında doğru uygulamanın temel prensiplerini paylaştı.

FDA ONAYLI OLMAYAN CİHAZLARA DİKKAT

Dr. İbrahim Tanju Adalı: “Lazer epilasyon tıbbi bir işlemdir. Piyasada lazer adı altında kullanılan pek çok sistem var ancak bunların önemli bir kısmı FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onaylı değil. Cihazın güvenilirliği ve etkinliği, alınacak sonucun temel belirleyicisidir” açıklamasını yaptı.

IPL (Intensive Pulse Light) ve fotoepilasyon gibi yoğun ışık sistemlerinin lazerle karıştırılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunan doktor, lazer uygulamasının doğru dozda yapılmasının önemine dikkat çekerek “Başarı yalnızca cihazla ilgili değildir. Dermatolojik olarak altı farklı cilt tipi, üç farklı kıl kalınlığı ve üç farklı renk tipi bulunur. Aynı cihazla herkese aynı doz uygulanamaz. Doğru doz, tedavinin en temel unsurudur” ifadelerini kullandı.

Dr. İbrahim Tanju Adalı, “İlk seansta Digital Spektrometre ile cilt rengini objektif olarak ölçüyoruz. Ardından bilimsel veriler ve deneyim doğrultusunda kişiye özel doz belirliyoruz. Uygulanan tüm dozlar özel yazılımla kaydediliyor” diye konuştu.

“ÖNERİLMEYEN BÖLGELERDE ISRAR ETMEYİN”

Dr. İçten Önaldı ise “Yüz, koltuk altı ve genital bölgede en az bir ay; kol ve bacak gibi alanlarda en az iki ay uygulamaya ara verilmelidir. İlerleyen seanslarda bu süre uzar. Daha sık uygulama, daha hızlı sonuç anlamına gelmez. Ayrıca kadınlarda tam bacak, kol ve genital bölge; erkeklerde ise sırt, omuz ve göğüs alanlarında 15 ila 20. gün arasında ücretsiz kontrol seansı uyguluyoruz. Dökülmeyen kıllara tekrar atış yapıyoruz” dedi.

Doktor, “Her bölgede ve her kişide aynı başarı oranı beklenmemelidir. Uzman değerlendirmesi sonrası uygun görülmeyen alanlarda uygulama yapılmasında ısrarcı olunmamalıdır” uyarısında bulundu.

HORMONAL ARAŞTIRMA GEREKEBİLİR

İlk iki seansta beklenen azalma görülmezse hormonal değerlendirme talep edebildiklerini söyleyen Dr. İçten Önaldı, “Aktif hormonal bozukluk varsa önce bu denge sağlanmalı, ardından lazer planlanmalıdır” ifadelerini kullandı. Seans öncesinde, kullanılan ilaçlar mutlaka bildirilmesi, gerektiğine dikkat çeken doktor, “Uygulama bölgesinde fondöten ya da pigmentli ürün olmamalı. Son 20 gün içinde ağda, cımbız, epilatör uygulanmamalı ve seanslar devam ederken bronzlaştırıcı ürünlerden kaçınılmalı” dedi.

25 YILLIK DENEYİM

İzmir Alsancak’ta hizmet veren Özel MediDerm Polikliniği, 25 yıllık deneyimiyle lazer epilasyon ve dermatoloji alanında çalışmalarını sürdürüyor. FDA onaylı sistemlerle hizmet sunan merkezde ilk görüşme ve test seansı ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Lazer epilasyona uygun olup olmadığını öğrenmek isteyenler, www.izmirdermatoloji.com adresindeki ücretsiz online testi uygulayabilir. Poliklinikle ilgili ayrıntılı bilgilere www.mediderm.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.