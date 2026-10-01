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Kaynak: İHA

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında değerlendirmelerde bulunan Güven Çayyolu Tıp Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mustafa Özdemir, yaşlı bireylerde enfeksiyonların farklı belirtilerle ve daha sinsi biçimde ilerleyebildiğini belirtti.

Enfeksiyon şüphesinde ailelerin ve bakım verenlerin yalnızca ateş ölçümüne odaklanmaması gerektiğini belirten Özdemir, kişinin günlük hayatındaki alışılmış düzenin değişmesinin de dikkate alınması gerektiğini söyledi. Özellikle davranış, beslenme ve günlük işlevlerde ortaya çıkan ani farklılıkların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

ENFEKSİYONLAR YAŞLILARDA FARKLI İŞARETLER VEREBİLİR

İleri yaş grubunda enfeksiyonların yüksek ateş olmadan da ortaya çıkabileceğini belirten Uzm. Dr. Mustafa Özdemir, yaşlı bireylerde belirtilerin farklı şekilde görülebileceğini ifade etti.

Özdemir, enfeksiyonlarda ateşin önemli bir belirti olarak kabul edilmesine rağmen yaşlılarda bu bulgunun her zaman ortaya çıkmadığını aktardı. Bunun yerine kişide aniden dalgınlaşma, bilinç ve dikkat değişikliği, iştah azalması, günlük faaliyetleri yerine getirmede zorlanma veya solunum düzeninde farklılık görülebileceğini belirtti.

Günlük işlerini daha önce bağımsız biçimde gerçekleştiren bir kişinin kısa sürede bu görevlerde zorlanmasının veya çevresiyle iletişim biçiminin değişmesinin araştırılması gereken bir durum olduğunu kaydeden Özdemir, bu belirtilerin yalnızca yaşlanmanın doğal sonucu olarak değerlendirilmesinin altta yatan sağlık problemlerinin fark edilmesini geciktirebileceğini söyledi.

HASTANIN ALIŞILMIŞ DURUMUNU BİLMEK ÖNEMLİ

Hasta yakınları ve bakım verenlerin gözlemlerinin değerlendirme sürecinde önemli bilgiler sağlayabileceğini belirten Özdemir, kişinin günlük hayattaki olağan davranışlarının bilinmesinin değişiklikleri erken fark etmeye yardımcı olduğunu ifade etti.

Özdemir, kişinin normal şartlarda nasıl iletişim kurduğunun, beslenme düzeninin ve günlük işlerini hangi düzeyde gerçekleştirdiğinin takip edilmesinin yeni ortaya çıkan farklılıkların anlaşılmasını kolaylaştırdığını belirtti. Yakınların kişide olağan dışı bir durum gözlemlemesinin dikkate alınması gerektiğini söyleyen Özdemir, değişikliğin başlangıç zamanı ve ilerleme şekline ilişkin bilgilerin hekim değerlendirmesinde yol gösterici olduğunu aktardı.

KAFA KARIŞIKLIĞININ NEDENİ HER ZAMAN ENFEKSİYON DEĞİL

Yaşlı bireylerde görülen davranışsal ve fiziksel değişikliklerin tek başına enfeksiyon tanısı koymak için yeterli olmadığını vurgulayan Özdemir, özellikle ani başlayan kafa karışıklığının farklı sağlık problemleriyle de ilişkili olabileceğini belirtti.

Dalgınlık ya da bilinçte değişiklik görüldüğünde doğrudan enfeksiyon sonucuna ulaşılmaması gerektiğini ifade eden Özdemir, asıl önemli noktanın değişikliğe yol açan nedenin ortaya çıkarılması olduğunu kaydetti.

Hekim değerlendirmesi sırasında belirtilerin ne zaman başladığı, kişinin mevcut hastalıkları, kullandığı ilaçlar ve muayene sonuçlarının birlikte değerlendirildiğini aktaran Özdemir, ihtiyaç duyulan laboratuvar ve diğer tetkiklerin de bu değerlendirme doğrultusunda belirlendiğini söyledi.

İDRARDA BAKTERİ BULUNMASI TEK BAŞINA ANTİBİYOTİK NEDENİ DEĞİL

Özellikle idrar tetkiklerinde karşılaşılan yanlış değerlendirmelere ve buna bağlı gereksiz antibiyotik kullanımına dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mustafa Özdemir, laboratuvar sonucunun klinik bulgularla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İdrar örneğinde bakteri görülmesinin tek başına idrar yolu enfeksiyonu tanısı anlamına gelmediğini ifade eden Özdemir, bu bulgunun her durumda antibiyotik tedavisi başlanmasını gerektirmediğini kaydetti. Tedavi kararının kişinin şikâyetleri, muayene bulguları ve genel klinik durumu birlikte değerlendirilerek verilmesi gerektiğini belirten Özdemir, yalnızca test sonucuna dayanılarak antibiyotik başlanmasının gereksiz ilaç kullanımına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Yeni ortaya çıkan veya kısa sürede belirgin biçimde ilerleyen değişikliklerde sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirten Özdemir, yaşlı bireylerde enfeksiyon şüphesini değerlendirirken ateşin ortaya çıkmasının beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Özdemir, kişinin alışılmış durumundan belirgin biçimde farklılaşmasının tek başına enfeksiyon anlamına gelmediğini, ancak bu tür değişikliklerin nedeninin araştırılmasının önem taşıdığını ifade etti. Yakınların gözlemlediği farklılıkları zaman kaybetmeden hekimle paylaşmasının sağlık sorununun erken değerlendirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtti.