Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Makbule Dündar, sosyal medyanın yarattığı yapay güzellik algısının ulaştığı ürkütücü boyutu gözler önüne serdi. Küçük yaştaki çocukların bile asitli maskelere yöneldiğini belirten Dündar "Ne yazık ki 5-6 yaşındaki kız çocuklarının bile yüzlerine maske yaptığını görüyoruz. Bu durum gerçekten ürkütücü. Bizim yanık tedavilerinde doku yenilenmesi için kullandığımız yoğun içerikli ürünler, sosyal medyada 'akne mucizesi' gibi sunuluyor." ifadelerini kullandı.

YANLIŞ KULLANIM "KİSTİK AKNE" VE "YANIK" SEBEBİ

Bilinçsizce kullanılan glikolik ve laktik asit gibi içeriklerin her cilt tipinde aynı sonucu vermediğini vurgulayan Dr. Dündar, yanlış uygulamaların sonuçlarını şöyle sıraladı:

Gözenek Tıkanıklığı: Yağlı ciltlerde yanlış ürün seçimi gözenekleri tıkayarak durumu ağırlaştırıyor.

Nodüler Akneler: Sıradan sivilcelerin yerini tedavisi çok daha zor olan kistik akneler alıyor.

Cilt Yanıkları: Hassas ve ince cilt yapısına sahip kişilerde asitli peelingler ciddi yanıklara yol açabiliyor.

"ÖNCE ANALİZ, SONRA BAKIM"

İnternette viral olan her maskenin herkese uygun olmadığını hatırlatan uzmanlar, cilt bakımında "kişiye özel" yaklaşımın altını çiziyor. Dr. Makbule Dündar, sağlıklı bir cilt için izlenmesi gereken yolu "Hangi yaşta olursak olalım öncelikle bir dermatoloğa gidip cilt analizi yaptırmalıyız. Cilt tipimizi ve risklerimizi öğrendikten sonra ürün seçmeliyiz. Araştırma yapmak önemli ancak öncelik mutlaka uzman görüşü olmalı." diyerek özetledi.

Öte yandan, uzmanlar sık sık vatandaşları sosyal medyadaki "viral" içeriklerin tıbbi bir geçerliliği olmadığı konusunda uyarıda bulunuyor.