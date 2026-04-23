Aile üyeleriyle beraber tüketilen yemeklerin çocuk gelişimi üzerindeki kritik rolüne dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, “Haftalık süreçte en az birkaç defa bir araya gelinen sofralar, çocukların hem ders başarılarını hem de sosyal adaptasyonlarını pozitif yönde etkileyerek, özgüvenlerini ve başarı grafiklerini yükseltiyor” açıklamasında bulundu.
Uzmanı önerdi: Çocuk gelişiminde kritik detay
Uzmanlar, ailece yenilen akşam yemeklerinin sadece bir öğün olmadığını; çocuklarda özgüveni artırdığını, akademik başarıyı perçinlediğini ve zararlı alışkanlıklara karşı dev bir kalkan oluşturduğunu vurguluyor.
Çocukların yalnızca biyolojik değil, aynı zamanda psikososyal birer birey olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ahmet Güzel, gelişim sürecinde aile ikliminin temel belirleyici olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Güzel, özellikle bizim kültürümüzde köklü bir yere sahip olan toplu yemek yeme alışkanlığının, çocukların gelişimi için eşsiz bir zemin hazırladığını ifade etti.
“HAFTADA 5 ÖĞÜN BİRLİKTE OLMAK KRİTİK”
Haftalık programda beş ve üzeri öğünü ailesiyle paylaşan çocukların iletişim kabiliyetlerinin, kendilerini ifade etme becerilerinin ve öz güven duygularının çok daha gelişmiş olduğunu belirten Prof. Dr. Güzel, bu ortak zamanların çocukların karşılaştıkları güçlüklerle başa çıkma yetilerini de pekiştirdiğini dile getirdi.
Aile içerisindeki sağlıklı iletişimin doğrudan akademik verilere yansıdığını kaydeden Prof. Dr. Güzel, çocukların maruz kaldıkları problemleri ailelerine aktararak birlikte çözüm üretmeyi deneyimlediklerini söyledi. Bu durum, özellikle güncel eğitim sisteminde büyük önem taşıyan muhakeme ve problem çözme yeteneklerini kuvvetlendiriyor.
“OLUMSUZ ALIŞKANLIKLARA KARŞI KALKAN GÖREVİ GÖRÜYOR”
Aileyle kurulan kuvvetli bağların gençleri riskli alışkanlıklardan muhafaza ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Güzel, birlikte vakit geçirme ve yemek yeme pratiğinin, çocuklardaki izolasyon ve yalnızlık duygusunu bertaraf ettiğini vurguladı. Bu bağ sayesinde sigara, alkol ve madde bağımlılığı gibi tehlikeli eğilimlerin yüzde 30 ile 50 oranında azaldığı gözlemleniyor” şeklinde konuştu.
SOSYAL VE DUYGUSAL OLUMALAMA
Çocukların duygu ve düşüncelerini özgürce aktarabilmelerinin sosyal ilişkilerindeki önemine işaret eden Prof. Dr. Güzel, aile içi diyalog mekanizmasının bu noktada anahtar rol oynadığını belirtti.
Prof. Dr. Güzel, evlatlarımızın hem okul hayatında hem de toplumsal yaşamda donanımlı bireyler haline gelmesi için, ailece geçirilen vaktin ve özellikle aynı sofrada buluşmanın kıymetini daima hatırlanması gerektiğini vurguladı.