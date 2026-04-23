Uzmanı önerdi: Çocuk gelişiminde kritik detay

Aile üyeleriyle beraber tüketilen yemeklerin çocuk gelişimi üzerindeki kritik rolüne dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, “Haftalık süreçte en az birkaç defa bir araya gelinen sofralar, çocukların hem ders başarılarını hem de sosyal adaptasyonlarını pozitif yönde etkileyerek, özgüvenlerini ve başarı grafiklerini yükseltiyor” açıklamasında bulundu.