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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kronik böbrek hastalığı, böbrek fonksiyonlarının ilerleyici ve geri dönüşümsüz kaybıyla ortaya çıkıyor. Dünya genelinde 850 milyondan fazla kişiyi etkileyen hastalığın Türkiye’deki sıklığı ise yüzde 15 düzeyinde bulunuyor. Bu da yaklaşık her 6 kişiden 1’inde kronik böbrek hastalığı olduğu anlamına geliyor.

Hastalığın en sık nedeni diyabet olurken, ikinci sırada hipertansiyon geliyor. Diyabet hastalarının yaklaşık 3’te 1’inde kronik böbrek hastalığı görülüyor.

Son dönem böbrek yetmezliğinde en ideal tedavi böbrek nakli olsa da organ yetersizliği ve her hastanın nakle uygun olmaması nedeniyle hastaların yaklaşık 3’te 2’si merkez hemodiyaliziyle yaşamını sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından kronik böbrek hastalarına evde hemodiyaliz tedavisi de uygulanıyor. Bu uygulamadan ülke genelinde 1396 hasta yararlanırken, Ankara’da 231 kişiye bu hizmet sunuluyor.

EVDE HEMODİYALİZ 2010’DA GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALINDI

Bilkent Şehir Hastanesi Nefroloji Kliniği’nden Doç. Dr. Ezgi Coşkun Yenigün, son dönem böbrek yetmezliğinde en ideal tedavinin nakil olduğunu belirtti.

Organ sunumundaki yetersizlikler ve her hastanın organ nakline uygun olmaması nedeniyle önemli sayıda hastanın merkez hemodiyaliz ile takip edildiğini aktaran Yenigün, ev hemodiyalizinin hastalara önemli bir avantaj sunduğunu söyledi.

Yenigün, ev hemodiyalizinin dünya genelinde 1960’larda uygulanmaya başladığını, Türkiye’de ise 2006’dan bu yana uygulandığını belirterek 2010 yılında geri ödeme kapsamına alındığını ifade etti.

Merkez hemodiyalizinde veya kısa süreli hemodiyalizde tedavinin oldukça kısıtlı olduğunu aktaran Doç. Dr. Coşkun Yenigün, ev hemodiyalizinde tedavi süresinin uzatılmasının önemli sonuçlar sağladığını belirtti.

Yenigün, kan basıncı ve kansızlığın daha etkin kontrol edilebildiğini, kalp fonksiyonlarında iyileşmeler yaşandığını ve hemodiyaliz sonrasındaki yorgunluk hissinin daha az olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Coşkun Yenigün, “Bu, hastaların hem yaşam kalitesini artırmakta hem de sağ kalımlarını artırmakta, yani ölüm oranlarında ciddi bir düşüş sağlamakta” dedi.

Yenigün ayrıca ev hemodiyalizinin kadavra böbrek nakliyle eşdeğer sağ kalım oranlarına sahip olduğunun literatürde gösterildiğini ifade etti.

HER HASTA EVDE HEMODİYALİZE UYGUN OLMAYABİLİR

Uzman, her hastanın ev hemodiyalizine uygun olmayabileceğine de dikkat çekti. Kalp damar hastalıkları bulunan, kontrolsüz epilepsisi olan ve ciddi işitme veya görme problemleri yaşayan hastaların uygun olmadığını belirten Yenigün, yaşın, diyabetin bulunmasının, eğitim düzeyinin veya sosyokültürel durumun tek başına ev hemodiyalizine engel oluşturmadığını söyledi.

Yenigün, hastanın tedaviyi talep etmesi, gönüllü ve istekli olmasının ev hemodiyalizi uygulaması açısından yeterli olduğunu ifade etti.

“EVDE HEMODİYALİZ ÇOK BÜYÜK BİR KONFOR”

Ankara’da annesi Bingüzel Ural ile birlikte evde hemodiyaliz tedavisi alan 41 yaşındaki Tuğba Ural da deneyimini anlattı. Yaklaşık 13 yıldır diyalize girdiğini, bunun 7 yılını evde geçirdiğini belirten Ural, evde hemodiyalizin kendileri için büyük bir konfor olduğunu söyledi.

Ural, hastanedeki diyalizlerin belirli saat ve günlerde yapılması nedeniyle aksatılamadığını, evde ise kişinin kendi düzenini kurarak tedavisini gerçekleştirebildiğini ifade etti.

Ev diyalizinin en büyük faydalarından birinin kalbi çok yormaması olduğunu belirten Ural, organ bağışı çağrısında bulundu.

Diyaliz nedeniyle gerçekleştiremediği birçok hayali olduğunu anlatan Ural, böbrek nakli gerçekleşirse kızlarıyla birlikte umreye gitmek istediğini söyledi.