Uzmandan Marmara depremi analizi: Beklenen deprem kaç büyüklüğünde olabilir?

Uzmandan Marmara depremi analizi: Beklenen deprem kaç büyüklüğünde olabilir?

Deprem bilimci Dr. Ramazan Demirtaş, Marmara’da beklenen olası depremin büyüklüğünü fayın yıllık "kayma hızına" göre hesapladı.

Dilem Taştan
Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş mevcut verilerle ilgili beklenen Marmara depremine ilişkin kritik bilgiler paylaştı.

Paleosismolog Dr.Demirtaş mevcut verilerle ilgili kritik bilgiler paylaştı.

Demirtaş, "Beklenen olası Marmara depreminin olmaması aşağıdaki belirsizliklerden ileri gelmektedir" dedi.

Dr. Demirtaş, "Kayma hızı net olmadığı için, deprem tekrarlanma aralığı net değil" dedi.

Demirtaş, kayma hızlarına ilişkin analizler yaptı.

"0 mm/yıl kayma hızı ile M7.3-7.5 depremin olması için 310 yıl; yani 50 yıl daha geçmesi gerekir."

Demirtaş'ın analizleri şöyle:

Görüldüğü üzere, beklenen olası Marmara depremin maksimum deprem büyüklüğü ve tekrarlanma aralığı "KAYMA HIZI" ile doğrudan ilişkilidir. Bir başka deyişle, beklenen Marmara depremin büyüklüğü konusundaki çıkmaz, doğrudan "KAYMA HIZI"ndaki belirsizlikle doğrudan ilintilidir."

"1999'dan beri beklenen olası Marmara depremi ile ilgili farklı görüşlerin olmasının temel nedeni, yukarıda saydığım belirsizlikler olmakla birlikte, esasen net olarak bilemediğimiz "KAYMA HIZI"ndan kaynaklanmaktadır."

