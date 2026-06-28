Uzmandan kritik altın tavsiyesi: Türk yatırımcısı rotayı oraya çevirdi

"Türk yatırımcısının altına duyduğu güven azalmadı ancak yatırım tercihleri çeşitlenmeye başladı. Özellikle anketteki gayrimenkuldeki yüzde 4'lük artışı da değerlendirdiğimiz zaman bu durumda aslında bir çeşitliliğe gidildiğini görüyoruz. Türk yatırımcısı tamamıyla altından vazgeçmediğini gösteriyor. Çünkü geleneksel bir yatırım aracı olmakla birlikte güvenli liman kültürü olduğunu da ortaya koyuyor altın üzerinde."