Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik gerilimler, savaşlar ve ekonomik belirsizlikler, altının güvenli liman algısını canlı tutmaya devam ediyor. Ancak fiyatlarda son dönemde gözlenen yatay seyir, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmesine yol açtı.
Uzmandan kritik altın tavsiyesi: Türk yatırımcısı rotayı oraya çevirdi
Mayıs ayında altın yatırımını seçenlerin oranı yüzde 48'den yüzde 44'e düşerken, gayrimenkul tercihi yükselişe geçti. Dr. Zekeriya Şahin, altın fiyatlarındaki yatay seyre rağmen panik yapılmaması gerektiğini ve altının uzun vadede güvenli liman olma özelliğini sürdürdüğünü vurguladı.Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Zekeriya Şahin, altın piyasasındaki son gelişmeleri ve yatırımcı eğilimlerini katıldığı canlı yayında paylaştı. Gerçekleştirilen son anket verilerine göre, mayıs ayında birikimlerini altınla değerlendirenlerin oranı yüzde 48 seviyesindeyken, bu oran yüzde 44’e geriledi.
Altındaki 4 puanlık düşüşe karşılık, aynı dönemde gayrimenkul sektörüne yönelik yatırım talebinde artış kaydedildi. Piyasadaki bu değişimin altına olan güvenin kaybolduğu anlamına gelmediğini belirten Dr. Zekeriya Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Türk yatırımcısının altına duyduğu güven azalmadı ancak yatırım tercihleri çeşitlenmeye başladı. Özellikle anketteki gayrimenkuldeki yüzde 4'lük artışı da değerlendirdiğimiz zaman bu durumda aslında bir çeşitliliğe gidildiğini görüyoruz. Türk yatırımcısı tamamıyla altından vazgeçmediğini gösteriyor. Çünkü geleneksel bir yatırım aracı olmakla birlikte güvenli liman kültürü olduğunu da ortaya koyuyor altın üzerinde."
Yatırımcıların gayrimenkulü sadece değer kazancı için değil, aynı zamanda kira geliri elde etmek amacıyla da tercih ettiğini dile getiren Şahin, altının yatay seyrinde savaşlar, jeopolitik riskler ve faiz baskısının etkili olduğunu söyledi. Şahin, gayrimenkulün enflasyona karşı koruma sağlama ve ek gelir getirme özelliğiyle ön plana çıktığını ifade etti.
Pandemi sürecindeki çip krizi nedeniyle otomobillerin bir dönem yatırım aracına dönüştüğünü anımsatan Dr. Şahin, günümüzde bu durumun tamamen değiştiğini vurguladı. Kredi faizlerinin yükselmesi ve finansmana erişimin zorlaşmasıyla birlikte otomobilin yeniden asıl işlevi olan bir ihtiyaç hâline geldiğini ve anket verilerinin de bu tespiti desteklediğini aktardı.
Altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmelerin geçici olduğunu ve mevcut seviyelerin dip fiyatlar olarak değerlendirilebileceğini belirten Dr. Zekeriya Şahin, yatırımcılara uzun vadeli düşünmeleri tavsiyesinde bulundu:
"Yüksek maliyetlerle altın almış kişilerin de panik yapmaması lazım. Çünkü altın karakteri itibarıyla uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Ellerindeki altınları eğer ihtiyaçları yoksa tutmalarında fayda var."