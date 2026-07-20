Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, özellikle batı ve güney bölgelerde yılın en yüksek sıcaklıklarının görülmesine neden oldu. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, ülkenin büyük bölümünde “tropik günler” yaşandığını açıkladı.
Uzmandan İstanbul için sıcaklık uyarısı: En tehlikeli saatler belli oldu
Sıcak hava dalgasıyla birlikte gece sıcaklıkları 20 derecenin altına düşmezken birçok bölgede etkisini artırdı.Kaynak: DHA
İstanbul’da 36 dereceye kadar çıkacak
Marmara Bölgesi’nde sıcaklıklar hızla yükselirken, Edirne ve Kırklareli’nde 40 dereceye yaklaşan değerler bekleniyor. İstanbul’da ise sıcaklıkların bazı bölgelerde 36 dereceye kadar çıkabileceği ifade ediliyor.
Ege ve Akdeniz’de aşırı sıcaklar
Ege ve Akdeniz’de aşırı sıcaklar Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıkların daha da yüksek seyretmesi bekleniyor. Aydın’da 42-43 derece, İzmir’de 40 derece civarında sıcaklıklar öngörülürken, nemle birlikte hissedilen sıcaklık 45 dereceye kadar çıkabiliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.
Sıcak hava dalgası kısa sürecek
Meteoroloji verilerine göre sıcak hava dalgası 2-3 gün daha etkisini sürdürecek. Çarşamba gününden itibaren kuzey kesimlerden gelecek serin ve yağışlı hava ile birlikte sıcaklıklarda düşüş yaşanacak.
Uzmanlardan kritik uyarı
Uzmanlar, özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında güneş altında kalınmaması gerektiğini vurguluyor. Vatandaşların bol su tüketmeleri, açık renkli kıyafetler tercih etmeleri ve ağır yiyeceklerden kaçınmaları öneriliyor.
Sıcak hava dalgasının etkili olduğu bu günlerde, özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.