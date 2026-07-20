Yeniçağ Gazetesi
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Uzmandan İstanbul için sıcaklık uyarısı: En tehlikeli saatler belli oldu

Sıcak hava dalgasıyla birlikte gece sıcaklıkları 20 derecenin altına düşmezken birçok bölgede etkisini artırdı.

Kaynak: DHA
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Uzmandan İstanbul için sıcaklık uyarısı: En tehlikeli saatler belli oldu - Resim: 1

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, özellikle batı ve güney bölgelerde yılın en yüksek sıcaklıklarının görülmesine neden oldu. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, ülkenin büyük bölümünde “tropik günler” yaşandığını açıkladı.

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Uzmandan İstanbul için sıcaklık uyarısı: En tehlikeli saatler belli oldu - Resim: 2

İstanbul’da 36 dereceye kadar çıkacak

Marmara Bölgesi’nde sıcaklıklar hızla yükselirken, Edirne ve Kırklareli’nde 40 dereceye yaklaşan değerler bekleniyor. İstanbul’da ise sıcaklıkların bazı bölgelerde 36 dereceye kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

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Uzmandan İstanbul için sıcaklık uyarısı: En tehlikeli saatler belli oldu - Resim: 3

Ege ve Akdeniz’de aşırı sıcaklar

Ege ve Akdeniz’de aşırı sıcaklar Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıkların daha da yüksek seyretmesi bekleniyor. Aydın’da 42-43 derece, İzmir’de 40 derece civarında sıcaklıklar öngörülürken, nemle birlikte hissedilen sıcaklık 45 dereceye kadar çıkabiliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

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Uzmandan İstanbul için sıcaklık uyarısı: En tehlikeli saatler belli oldu - Resim: 4

Sıcak hava dalgası kısa sürecek

Meteoroloji verilerine göre sıcak hava dalgası 2-3 gün daha etkisini sürdürecek. Çarşamba gününden itibaren kuzey kesimlerden gelecek serin ve yağışlı hava ile birlikte sıcaklıklarda düşüş yaşanacak.

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Uzmandan İstanbul için sıcaklık uyarısı: En tehlikeli saatler belli oldu - Resim: 5

Uzmanlardan kritik uyarı

Uzmanlar, özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında güneş altında kalınmaması gerektiğini vurguluyor. Vatandaşların bol su tüketmeleri, açık renkli kıyafetler tercih etmeleri ve ağır yiyeceklerden kaçınmaları öneriliyor.

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Uzmandan İstanbul için sıcaklık uyarısı: En tehlikeli saatler belli oldu - Resim: 6

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu bu günlerde, özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.

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