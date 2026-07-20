Uzmandan İstanbul için sıcaklık uyarısı: En tehlikeli saatler belli oldu

Ege ve Akdeniz’de aşırı sıcaklar

Ege ve Akdeniz’de aşırı sıcaklar Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıkların daha da yüksek seyretmesi bekleniyor. Aydın’da 42-43 derece, İzmir’de 40 derece civarında sıcaklıklar öngörülürken, nemle birlikte hissedilen sıcaklık 45 dereceye kadar çıkabiliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.