Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Altıner, "İşitme, insan yaşamındaki en temel duyulardan biridir. İnsanların iletişim kurmasını, çevreden gelen uyarıları almasıyla tehlikelerden korunmasını, sosyal hayata katılımını ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen çok önemli bir duyudur." diyerek alınması gereken önlemlerden bahsetti.
Uzmandan hayati uyarı: Kulaklık kullanırken bir kez daha düşünün
Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Altıner, modern yaşamın getirdiği yüksek sesli kulaklık kullanımı ve gürültülü ortamların işitme sağlığını tehdit ettiğini söyledi.
İşitme kaybı sadece gençlerde değil her yaş grubunda görülebiliyor. Yaşlanma, gürültüye uzun süre maruz kalma, kulak enfeksiyonları ve bazı ilaçların kullanımı gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabiliyor.
Özellikle günümüzde yüksek sesle kulaklık kullanımı ve gürültülü ortamlarda uzun süre bulunmak işitme sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir
İşitme kaybının erken belirtileri televizyonun sesini çok açmak, konuşmaları sık tekrar ettirmek, kalabalık ortamlarda konuşmaları anlamada zorlanma gibi durumlar olabiliyor.
Bu tür durumlarda bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmak ve gerekli işitme testlerini yaptırmak önemli.
Şikayetlerini söyleyemeyen bebeklerin erken tanı ve tedavisi için ulusal yeni doğan işitme taramaları var ve ayrıca okul çağındaki çocuklara da işitme taramaları yapılıyor.
Altıner'e göre işitme sağlığımızı korumak için yapılacak en temel şey yüksek ses ve gürültüden kaçınmak. Kulaklık kullanırken ses seviyesine dikkat edilmesi gerekiyor. Kulak sağlığı içinse kulaklarımızı temiz tutmalıyız ancak kurcalamamalıyız.
Ancak işitme kaybı durumunda hasta ve hastalığa bağlı olarak çeşitli tedavi yöntemleri mevcuttur. Uygulanan tedaviler bazen ilaçlarla, bazen ameliyatla bazen de işitme cihazları ile olabiliyor ama günümüzde hiç duyamayan kişilerin bile biyonik kulak denilen cihazlarla tedavisi mümkün.
Kulak ve işitme sağlığı konusunda farkındalığın artırılması ve bireylerin erken dönemde gerekli önlemleri alması büyük önem taşımaktadır.