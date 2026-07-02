Yeniçağ Gazetesi
02 Temmuz 2026 Perşembe
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Anasayfa Ekonomi Uzman isim gram altının ulaşacağı seviyeyi açıkladı: Açıklanan ABD verisi altın fiyatlarını uçurdu

Uzman isim gram altının ulaşacağı seviyeyi açıkladı: Açıklanan ABD verisi altın fiyatlarını uçurdu

ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasıyla altın fiyatları sert yükseldi. Ons altın 4.150 doları aşarken, gram altın 6.200 TL’nin üzerine çıktı. Uzman isim Şirin Sarı gram altının ulaşacağı seviyeyi açıkladı. İşte detaylar...

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Uzman isim gram altının ulaşacağı seviyeyi açıkladı: Açıklanan ABD verisi altın fiyatlarını uçurdu - Resim: 1

Piyasaların günlerdir merakla beklediği veri açıklandı. ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından altın fiyatları hızla yükseldi.

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Uzman isim gram altının ulaşacağı seviyeyi açıkladı: Açıklanan ABD verisi altın fiyatlarını uçurdu - Resim: 2

Altın ve gümüş fiyatlarında saat 15.30’dan sonra yükseliş başladı. Ons altın, 4.063 dolardan gelen veri sonrası 4.150 doları aştı. Gram altın ise yüzde 3’e yakın yükselişle 6.200 TL’nin üzerine çıktı.

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Uzman isim gram altının ulaşacağı seviyeyi açıkladı: Açıklanan ABD verisi altın fiyatlarını uçurdu - Resim: 3

GÜMÜŞTE HIZLI YÜKSELİŞ

Gümüş fiyatlarında altına göre daha hızlı ve keskin bir yükseliş görüldü. Ons gümüş 59,7 dolardan 61 doların üzerine çıktı.

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Uzman isim gram altının ulaşacağı seviyeyi açıkladı: Açıklanan ABD verisi altın fiyatlarını uçurdu - Resim: 4

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

ABD’de tarım dışı istihdam haziran ayında 57 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti. İşsizlik oranı ise yüzde 4,2’ye geriledi. Ekonomistler istihdamın 115 bin kişi artmasını bekliyordu. Veriler, ABD iş gücü piyasasında zayıflamaya işaret etti.

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Uzman isim gram altının ulaşacağı seviyeyi açıkladı: Açıklanan ABD verisi altın fiyatlarını uçurdu - Resim: 5

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, altın fiyatlarındaki yükselişi ve bundan sonraki sürece ilişkin Haber7’ye değerlendirmelerde bulundu.

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Uzman isim gram altının ulaşacağı seviyeyi açıkladı: Açıklanan ABD verisi altın fiyatlarını uçurdu - Resim: 6

GEÇİCİ İSTİHDAM ETKİSİ

Sarı, tarım dışı istihdam rakamlarının beklentinin altında geldiğini belirterek, “Haziran ayında tarım dışı istihdam 57 bin kişi arttı, 114 bin artış bekleniyordu. Geçtiğimiz ay verinin yüksek gelmesinde Dünya Kupası nedeniyle oluşan geçici istihdam etkisinin olduğu söylenmişti. Bu veriyle bunun büyük ölçüde doğrulandığını görüyoruz. 50 bin civarındaki rakam, Fed’in faiz indirim beklentilerini güçlendirdi” dedi.

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Uzman isim gram altının ulaşacağı seviyeyi açıkladı: Açıklanan ABD verisi altın fiyatlarını uçurdu - Resim: 7

GÖZLER FED’DE OLACAK

ABD’de işsizlik oranındaki düşüşe de dikkat çeken Sarı, bunun Fed’in faiz politikasında esneme ihtimalini artırdığını söyledi.

Sarı, “İlerleyen süreçte enflasyon verileri de düşük gelirse, piyasa bu kez faiz indirimi beklentisini fiyatlayabilir” ifadelerini kullandı.

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Uzman isim gram altının ulaşacağı seviyeyi açıkladı: Açıklanan ABD verisi altın fiyatlarını uçurdu - Resim: 8

BU HAFTA 4.100 DOLAR TAKİP EDİLECEK

Şirin Sarı, altında yukarı yönlü bir ivme görüldüğünü belirterek, uzun süredir 4.100 dolar seviyesinin kritik bir eşik olduğunu söyledi.

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Uzman isim gram altının ulaşacağı seviyeyi açıkladı: Açıklanan ABD verisi altın fiyatlarını uçurdu - Resim: 9

İlk tepkilerle birlikte ons altının 4.130 dolar seviyelerinin üzerine çıktığını hatırlatan Sarı, “Gram altında 6.250 TL’ye yaklaşan fiyatlamalar gördük. 6.000 TL’nin altına düşüş de olmuştu. Bu veri, piyasanın kısa vadeli yönünü belirlemesi açısından önemliydi” ded

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Uzman isim gram altının ulaşacağı seviyeyi açıkladı: Açıklanan ABD verisi altın fiyatlarını uçurdu - Resim: 10

Sarı, “Haftalık kapanışın 4.100 doların üzerinde olması durumunda yaz aylarında yükselişler görülebilir. Ancak bu seviyenin altındaki kapanışlar 3.500 dolar ve gram altında 6.000 TL altını gündeme getirebilir. Bu hafta yatırımcıların 4.100 dolar seviyesini dikkatle takip etmesi gerekiyor” diye konuştu.

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