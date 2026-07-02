Uzman isim gram altının ulaşacağı seviyeyi açıkladı: Açıklanan ABD verisi altın fiyatlarını uçurdu

Sarı, “Haftalık kapanışın 4.100 doların üzerinde olması durumunda yaz aylarında yükselişler görülebilir. Ancak bu seviyenin altındaki kapanışlar 3.500 dolar ve gram altında 6.000 TL altını gündeme getirebilir. Bu hafta yatırımcıların 4.100 dolar seviyesini dikkatle takip etmesi gerekiyor” diye konuştu.