CNN Türk’e konuşan Ali Murat Kınık, sosyal medya platformlarında ünlü isimler ve yapay zeka teknolojisi kullanılarak yürütülen yeni bir dolandırıcılık yönteminin giderek yaygınlaştığını belirtti. Kınık, hazırlanan sahte içeriklerle kullanıcıların dikkatinin çekildiğini ve dijital tuzaklara yönlendirildiğini ifade etti.

Dolandırıcıların, aralarında oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ve yazar Saliha Erdim gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu kişilerin yapay zekâ ile üretilmiş sahte fotoğraf ve videolarını kullandığı ifade ediliyor. Bu içeriklerin, gerçek izlenimi vermek amacıyla sosyal medya platformlarında paylaşıldığı aktarılıyor.

Paylaşımlarda “şok görüntü”, “canlı yayında kavga”, “ünlü isim ifşa etti” ve “yasaklanan yatırım sistemi” gibi dikkat çekici ve manipülatif başlıkların kullanıldığı görülüyor. Bu yöntemle kullanıcıların merak duygusunun hedef alındığı belirtiliyor.

Söz konusu bağlantılara tıklayan kullanıcıların, ünlü haber sitelerinin birebir kopyalanmış sahte sayfalarına yönlendirildiği ifade ediliyor. Bu siteler üzerinden kişisel bilgilerin ele geçirilmesinin amaçlandığı aktarılıyor.

Uzmanlar, sahte formlar aracılığıyla telefon numarası, kimlik ve banka bilgilerinin toplanabildiğine dikkat çekiyor. Bazı durumlarda kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin talep edildiği ve zararlı yazılımların cihazlara yüklenebildiği uyarısında bulunuluyor.

Yetkililer, sosyal medyada karşılaşılan şüpheli içeriklerin doğrulanmadan paylaşılmaması gerektiğini vurgularken, özellikle “şok” ve “acil” gibi ifadeler içeren bağlantılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.