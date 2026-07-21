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Kaynak: AA

Sıcak mevsimlerin gelmesiyle birlikte doğada daha sık zaman geçirilmesi, kenelerle temas ihtimalini yukarılara taşıyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin, özellikle Hyalomma grubuna dahil olan kene türlerinin Türkiye'deki Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının ana taşıyıcısı konumunda bulunduğunu belirtti.

"YAPAY DEĞİL, BÖLGENİN DOĞAL TÜRÜ"

İlkbahar ve yaz dönemlerinde Hyalomma marginatum türü kenelerin hareketliliğinin arttığını dile getiren Keskin, vatandaşların bu dönemde tarla, piknik, doğa yürüyüşü ve ormanlık bölgeleri daha yoğun ziyaret ettiğini vurguladı. Söz konusu kenelerin insan eliyle üretilip doğaya salınmadığına dikkati çeken Keskin, şu bilgileri aktardı:

"Hyalomma marginatum türü kenelerin ilkbahar ve yaz dönemlerinde aktivitelerini artırdığını biliyoruz. Yaz aylarında vatandaşlarımız tarlaya, pikniğe, yürüyüşe veya ormanlık alanlara daha sık çıkıyor. Bu durum kene ile karşılaşma riskini artırıyor. Ülkemizde görülen keneler, popülasyonu yapay şekilde artırılmış bir canlı değildir, bu bölgenin doğal bir türüdür ancak virüs taşıdığı için tehlikelidir."

KKKA vakalarının yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadığını, Avrupa kıtasında da tırmanışa geçtiğini ifade eden Keskin, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde Hyalomma lusitanicum türünden kaynaklanan vakaların tespit edildiğini hatırlattı.

KENEDEN KORUNMAK İÇİN BU ÖNLEMLERİ ALIN

Açık alanlara ve otluk arazilere çıkarken alınması gereken kişisel tedbirlere değinen Keskin, kenenin hareket kabiliyetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlara da açıklık getirdi:

Kıyafet Seçimi: Riskli alanlara gidilirken kenelerin rahat fark edilebilmesi için açık renkli giysiler giyilmelidir.

Paçaları Çoraba Sokun: Kenelerin vücuda tırmanmasını engellemek adına pantolon paçaları çorapların içine sokulmalı, bel bölgesi kemer veya kuşak yardımıyla kapatılmalıdır.

Hareket Yeteneği: Kenelerin uçma, zıplama ya da kişilerin üzerine atlama gibi özellikleri bulunmamaktadır.

VÜCUDA KENE TUTUNURSA NE YAPILMALI?

Devlet kurumlarının tespit yapılan bölgelerde kene popülasyonunu anlık takibe alarak ilaçlama gerçekleştirdiğini belirten Keskin, bireysel korunmanın da hayati önem taşıdığını söyledi. Hayvan sahiplerinin kene fark ettiklerinde vakit kaybetmeden ilaçlama yapması gerektiğini bildiren Keskin, kene tutunması durumunda izlenecek adımları şöyle sıraladı:

Panikten Uzak Durun: Vücutta kene görülmesi halinde panik yapılmamalı, canlı hızla vücuttan uzaklaştırılmalıdır.

Kırsal Alandaysanız Vakit Kaybetmeyin: Bir sağlık merkezine erişimin bulunmadığı anlarda, patojenlerin (hastalık yapıcı mikroorganizmaların) vücuda yayılmasını önlemek amacıyla kene hemen çıkarılmalıdır. Bu işlem karmaşık bir uzmanlık gerektirmez.

Kene Kovucu Kullanın: Arazide bulunurken kene savar ürünlerden faydalanmak riski azaltacaktır.

"İYİLEŞME ORANI YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE"

Türkiye'de KKKA kaynaklı ölüm oranlarının yüzde 4 ila 5 bandında seyrettiğine işaret eden Keskin, sağlık çalışanlarının bu hastalık ve tedavi yönetimi konusunda son derece deneyimli olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Panikten uzak durmalıyız. Bu konuda hekimlerimize güvenimiz gerekmektedir. Hastalık ve tedavi süreçlerinde oldukça tecrübeliler. KKKA'ya yakalanan kişilerin yüzde 90'ından fazlası tamamen iyileşiyor."