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Kalp krizi dendiğinde akla ilk olarak ileri yaş gelse de, günümüzde bu tablo hızla değişiyor. NOTBİR'de yer alan haberde; genç yaşlarda da giderek artan kalp krizlerine karşı uyarıda bulunan Prof. Dr. Ahmet Oytun Baykan, kriz anında saniyelerin bile hayati önem taşıdığına dikkat çektti.

GÖĞÜSTEKİ HER AĞRI "KRİZ" DEĞİLDİR

kalp krizinin en tipik belirtisi, göğsün tam ortasında hissedilen yoğun bir baskı ve sıkışma hissidir. Prof. Dr. Baykan, bu durumu iman tahtasının arkasında başlayan; kola, omuza, sırta, çeneye ve hatta mideye kadar yayılabilen bir ağrı olarak özetliyor. Bu ağrının genellikle 15-20 dakikadan uzun sürdüğünü belirten uzman, göğüste hissedilen her ağrının kalp krizi anlamına gelmediğinin de altını çizdi.

İLK VE EN ÖNEMLİ ADIM: 112'Yİ ARAMAK

Kriz şüphesi anında yapılan en büyük hatalardan biri, hastanın hastaneye kendi imkanlarıyla gitmeye çalışması olarak bilinir. Zaman kaybının ölümcül olabileceğini belirten Baykan, ilk yapılması gereken şeyin 112'yi aramak olduğunu vurguladı. Ambulans ekibinin yolda EKG çekerek ilk müdahaleyi yapabileceğini, bu süreçte hastanın eforu bırakarak dinlenmesi ve sıkı kıyafetlerini gevşeterek ambulans ekibini beklemesi gerektiğini ifade etti.

GENÇLER NEDEN HEDEFTE?

Kalp krizinde kaybedilen her saniyenin kalpte kalıcı bir hasar bırakma potansiyeli bulundu. Tıkanan bir damarın ardından her saniye binlerce hatta milyonlarca kalp kası hücresinin ölmeye başladığını aktaran Prof. Dr. Baykan, vakit kaybının doğrudan kalp kasını ve hayatı etkilediğini, özellikle ilk bir-iki saat içinde yapılan müdahalenin hem hayat kurtardığını hem de kalbin kalıcı hasar görmesini büyük ölçüde önlediğini belirtti.

Son yıllarda genç yaşlarda kalp krizi vakalarının artmasının tek bir nedenine bağlanamayacağını söyleyen Baykan, genetik yatkınlığın önemli bir risk faktörü olduğunu ancak sağlıksız beslenme alışkanlıkları, diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, düzensiz yaşam tarzı ve sigara kullanımının da kalp hastalıklarını daha genç yaşlarda görmelerine neden olduğunu ifade etti.

Son dönemde sosyal medyada sıkça konuşulan kulak çizgisiyle ilgili iddialara da değinen Prof. Dr. Baykan, Frank çizgisi olarak bilinen kulak kıvrımıyla ilgili gözlemsel çalışmaların bulunduğunu, ancak bunun kalp hastalıklarının doğrudan nedeni ya da kesin göstergesi olduğunun kanıtlanmadığını belirtti. Kulakta çizgi var diye endişelenmek yerine, şikayetlerin ve gerçek risk faktörlerinin değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.