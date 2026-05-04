Doğu Akdeniz’de “7 ve üzeri deprem olacak” iddiaları sosyal medyada endişe yaratırken, uzman isimden dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Bölgedeki gerçek riskin farklı bir fay hattında toplandığı ve zaman verilemeyeceği kaydedildi.
Uzman İsimden Doğu Akdeniz depremi açıklaması: O fay uzun süredir deprem üretmedi
Prof. Dr. Semir Över, Doğu Akdeniz'de beklenen depremin büyüklüğünü ve asıl riskli bölgeyi açıkladı.
İskenderun Teknik Üniversitesi’nden (İSTE) Prof. Dr. Semir Över, son günlerde sosyal medyada yer alan, “Doğu Akdeniz’de her an 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem olacağı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
STE Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semir Över, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay’ın yer aldığı Doğu Akdeniz bölgesine ilişkin yayılan deprem iddialarını değerlendirdi.
6 Şubat 2023’te meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin Çelikhan’dan Türkoğlu üzerinden Amik Ovası’na kadar uzanan hattı kırdığını hatırlatan Över, bu kırılmanın Doğu Anadolu fay zonu üzerinde gerçekleştiğini söyledi.
1970’li yıllardan bu yana farklı modeller geliştirildiğini, ancak fayın İskenderun Körfezi’ne doğru uzandığı yönündeki bazı görüşlerin tek bir yaklaşım olduğunu ifade etti.
Daha sonra yapılan çalışmalarda fayın Osmaniye yönüne ilerlemediğinin görüldüğünü belirten Över, 2023 depremlerinin de bunu doğruladığını söyledi.
Amanos Dağları’nın yapısının fayın batıya geçişini engellediğini ifade eden Över, şunları söyledi: "Son günlerde ‘Doğu Anadolu fay zonunun batı kolunda 7 ve üzeri deprem bekleniyor’ iddiaları var. Böyle bir fay kolu bulunmuyor. Bu bölgede 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem beklentisi doğru değil. Bölgede farklı bir risk bulunmamaktadır. Adana’nın güneyinde Karataş ile Osmaniye arasında uzanan Karataş-Osmaniye fayı var, bu fay uzun süredir büyük deprem üretmedi, burada bir deprem beklenmektedir, ancak zamanına ilişkin kesin bir tarih verilemez."
"Söz konusu fayın üretebileceği depremin büyüklüğü de yaklaşık 6 ile 6.6 arasında olabilir. Bu büyüklükteki bir depremin açığa çıkardığı enerji dalgalar halinde yayılarak İskenderun Körfezi ve çevresindeki yerleşimlerde ciddi sarsıntıya neden olabilir. Depremin yıkıcılığı doğrudan yapı kalitesine bağlı, özellikle 2023 depremlerinde hasar gören ve güçlendirilmemiş binalar risk taşımaktadır. Depreme dirençli yapılar inşa etmek zorundayız. Güvenli şehirler ancak sağlam yapı stokuyla mümkündür"