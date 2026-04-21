Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan karışıklığın TL üzerinde yarattığı olumsuz etkileri indirmek için rezerv harcayan Merkez Bankası ateşkes ve müzakerelerin başlamasıyla birlikte yeniden rezerv biriktiriyor.

Son iki haftada yeniden döviz alımına geçen Merkez Bankası’nın 22 Nisan’daki Para Politikası Kurulu toplantısında savaş sırasında 3 puana yakın artırım fiyatlaması da pas geçmeye çevrildi. PPK’nın yüzde 37 olan politika faizini marttan sonra nisan toplantısında da sabit bırakması öngörülüyor.

Hükümetin ekonomi rotasını CNBC-E canlı yayınında değerlendiren Ekonomist Enes Özkan, Türkiye’nin büyüme odaklı yapısının enflasyonla mücadeleyi güçleştirdiğini savundu. Özkan, Merkez Bankası’nın yarınki kararı için de net bir rakam verdi.

"BÜYÜMEDEN VAZGEÇEN BİR İKTİDAR YOK"

Türkiye’nin ekonomik karakterinin her koşulda büyüme üzerine kurulu olduğunu hatırlatan Enes Özkan, bu durumun pandemi döneminde bile değişmediğini vurguladı. Özkan, büyüme tutkusunun enflasyon üzerindeki baskısını şu sözlerle özetledi:

"Türkiye hiçbir zaman büyümeden vazgeçmiyor. Dünyanın küçüldüğü pandemi döneminde bile büyümeyi başaran bir Türkiye vardı. Ancak tam da bu yüzden, büyümeden ödün verilmediği için enflasyonla mücadele süreci zorlanıyor."

"RESESYON HÜKÜMET İÇİN SEÇENEK DEĞİL"

Piyasalarda konuşulan durgunluk (resesyon) ihtimallerine de değinen Özkan, hiçbir iktidarın Türkiye’yi bilinçli olarak resesyona sokma riskini almayacağını ifade etti. Türkiye ekonomisinin "vites düşürmeye" niyetli olmadığını belirten Özkan, büyümenin iktidar için vazgeçilmez bir öncelik olduğunun altını çizdi.

200 BAZ PUANA KADAR ARTIŞ

Piyasaların kilitlendiği Merkez Bankası faiz kararına ilişkin beklentisini de paylaşan Enes Özkan, yukarı yönlü bir hareket beklediğini duyurdu. Özkan’ın tahminine göre Merkez Bankası bu ay 150 ile 200 baz puan aralığında bir faiz artışına imza atacak.