Programda konuşan Saraçoğlu, maydanoz, limon ve sarımsak karışımından oluşan bir kür tarifini detaylarıyla anlattı. Buna göre, 15-16 dal köy maydanozunun saplarıyla birlikte blenderdan geçirilmesi, üzerine 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ve bir bardak su eklenmesi gerekiyor. Karışıma bir diş sarımsak ilave edilerek sabah aç karnına, posasıyla birlikte tüketilmesi öneriliyor.

Saraçoğlu, kürün uygulanışına ilişkin olarak ilk üç gün sarımsaklı karışımın tüketilmesini, dördüncü günden itibaren üç gün boyunca sarımsaksız devam edilmesini tavsiye etti. Bu döngünün yeniden sarımsak eklenerek sürdürülmesiyle toplamda 9 günlük bir kür tamamlanıyor.

Dokuz günün ardından beş gün ara verilmesi gerektiğini belirten Saraçoğlu, aynı kürün bu aranın ardından iki kez daha tekrarlanabileceğini ifade etti.

Saraçoğlu, söz konusu kürün düzenli uygulanması halinde damar sertliği, yüksek tansiyon ve karaciğer yağlanması gibi sorunların önemli ölçüde azalabileceğini öne sürdü.