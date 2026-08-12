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İngiltere'nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Leicester Üniversitesi bünyesinde görev yapan mikrobiyolog Dr. Primrose Freestone, The Times gazetesine yaptığı açıklamada hazır paketli salataların bazı sağlık riskleri taşıyabileceğini ifade etti.

Freestone, özellikle uygun koşullarda saklanmayan veya kontaminasyona maruz kalan ürünlerde zararlı mikroorganizmaların çoğalabileceğine dikkat çekti.

“PATOJENLER POŞET İÇİNDE ÇOĞALABİLİYOR”

Dr. Freestone, salata yapraklarının doğal olarak çeşitli mikroorganizmalar barındırabileceğini belirterek, paketleme sürecinde oluşan nemli ortamın bazı bakteriler için uygun koşullar oluşturabileceğini söyledi.

Bilim insanına göre, buzdolabında saklansa bile bazı patojenler paket içindeki sıvılardan faydalanarak çoğalabiliyor ve plastik yüzeylere tutunabiliyor.

AVRUPA VE ABD’DE GÖRÜLEN VAKALARA DİKKAT ÇEKTİ

Freestone, bu yaz ABD ve Avrupa’da görülen bazı gıda kaynaklı enfeksiyon vakalarına işaret ederek, özellikle iyi yıkanmamış veya uygun şekilde işlenmemiş taze ürünlerin risk oluşturabileceğini ifade etti.

Uzman isim, toprak, böcekler ve çevresel faktörlerin taze sebzelerde kontaminasyona yol açabileceğini belirterek tüketicilerin hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

PAKETLİ SALATA TÜKETİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, paketli salata tüketiminde şu noktalara dikkat edilmesini öneriyor:

Son kullanma tarihini kontrol edin.

Ambalajı şişmiş veya zarar görmüş ürünleri satın almayın.

Mümkünse tüketmeden önce tekrar yıkayın.

Soğuk zinciri bozulmuş ürünlerden kaçının.

Açılan paketleri uzun süre bekletmeden tüketin.

Uzmanlar, gıda güvenliği açısından taze sebze ve salataların hijyen koşullarına uygun şekilde saklanması ve tüketilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.