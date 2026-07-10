Dünya genelinde tırmanan kamu borçları, küresel enflasyonist baskılar ve merkez bankalarının izlediği para politikalarındaki belirsizlikler finans piyasalarında hareketliliğe neden oluyor. Jeopolitik gerilimlerin gölgesinde yatırımcılar, değerli metallerin gelecekteki seyrini yakından takip ediyor. Ekonomist Erdal Yeniçeri, 2026 yılına dair altın projeksiyonunu ve piyasalardaki son durumu Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a değerlendirdi.
Uzman isimden altında “zirve” tahmini: Altın 2026’yı böyle bitirecek
Ekonomist Erdal Yeniçeri 2026 altın tahminlerini paylaştı. Küresel belirsizlikler ve merkez bankalarının yoğun rezerv hamleleriyle altının "güvenli liman" rolünün pekiştiğini belirten Yeniçeri, yatırımcılara kısa vadeli işlemler yerine kademeli ve uzun vadeli stratejiler uygulamalarını önerdi.Kaynak: Haber Merkezi
Küresel piyasalardaki kırılganlıkları yorumlayan Erdal Yeniçeri, altının geleneksel "güvenli liman" algısının 2026 yılında geçmiş dönemlere kıyasla çok daha güçlü bir konumda olduğunu ifade etti. Yatırımcıların artık sadece savaş risklerine odaklanmadığını belirten Yeniçeri; yüksek kamu borç stoku, küresel enflasyon ve finansal sistemdeki yapısal risklerin de fiyatlamalara dahil edildiğini vurguladı.
Enerji arzındaki aksamalar, küresel ticaretteki belirsizlikler ve büyük güçler arasındaki stratejik rekabetin risk algısını tetiklediğini aktaran ekonomist, bu süreçte merkez bankalarının rezerv çeşitlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği rekor düzeydeki altın alımlarının fiyatlara kalıcı bir yapısal destek oluşturduğunu dile getirdi.
Yeniçeri, 2026 yılı genelinde altın fiyatlarının yönünü tayin eden en temel makroekonomik değişkenin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası ve reel faiz oranlarının seyri olduğunu işaret etti. Faiz getirisi bulunmayan altının, reel faizlerin gerilediği dönemlerde cazibesini artırdığını belirten Yeniçeri, piyasayı destekleyen ve baskılayan unsurları şu şekilde sıraladı:
Destekleyici Unsurlar: Merkez bankalarının devam eden stratejik altın alımları, küresel çaptaki jeopolitik belirsizlikler ve olası faiz indirimleriyle reel faizlerin düşme ihtimali.
Baskılayıcı Unsurlar: Beklentilerin üzerinde sıkı seyreden para politikaları ve güçlü dolar endeksi.
Yılın kalan bölümünde piyasalarda yüzde 5 ila yüzde 10 düzeyinde yaşanabilecek geri çekilmelerin ana yükseliş trendini bozmayacak sağlıklı düzeltmeler olduğunu savunan Erdal Yeniçeri, teknik analizlerin temel verilerle okunması gerektiğini belirtti.
Merkez bankası alımlarının sürmesi durumunda 2026 sonuna kadar ons altın tarafında yeni tarihi zirvelerin test edilme olasılığının yüksek olduğunu kaydeden ekonomist, yurt içi piyasalardaki gram altın fiyatlarında ise sadece ons değerinin değil, dolar/TL kurunun da belirleyici rol oynayacağını; kur etkisi nedeniyle gram altının daha güçlü bir performans sergileyebileceğini vurguladı.
Altının kısa vadeli dalgalanmalar barındırsa da uzun vadede servet koruma ve enflasyona karşı kalkan olma özelliğini koruduğunu hatırlatan Yeniçeri, yatırımcılara şu tavsiyelerde bulundu:
"Mevcut seviyelerde yatırımcıların tek seferde yüksek tutarlı alım yapmak yerine kademeli alım stratejisi uygulamalarını daha sağlıklı buluyorum. Böylece olası geri çekilmeler yatırımcı açısından maliyet avantajına dönüşebilir.”
“Özellikle portföy yönetiminde çeşitlendirme oldukça önemlidir. Portföyün tamamını tek bir yatırım aracına yönlendirmek yerine altının belirli bir ağırlıkla portföy içerisinde yer alması risk yönetimi açısından daha doğru olacaktır. Ben mevcut küresel tablo değişmediği sürece altının orta ve uzun vadede yükseliş potansiyelini koruduğunu düşünüyorum.”
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.