Uzman isimden altında “zirve” tahmini: Altın 2026’yı böyle bitirecek

Küresel piyasalardaki kırılganlıkları yorumlayan Erdal Yeniçeri, altının geleneksel "güvenli liman" algısının 2026 yılında geçmiş dönemlere kıyasla çok daha güçlü bir konumda olduğunu ifade etti. Yatırımcıların artık sadece savaş risklerine odaklanmadığını belirten Yeniçeri; yüksek kamu borç stoku, küresel enflasyon ve finansal sistemdeki yapısal risklerin de fiyatlamalara dahil edildiğini vurguladı.