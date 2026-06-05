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Yıldırım, özellikle çocuklar ve evcil hayvanların “üçüncül sigara dumanı” olarak adlandırılan bu görünmez tehdide karşı daha savunmasız olduğuna dikkat çekti.

Sigaranın zararlarının yalnızca içim anıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Dr. Yıldırım, üçüncül sigara dumanının; sigara dumanı ortadan kalktıktan sonra kıyafetlerde, saçlarda, mobilyalarda, duvarlarda ve çeşitli yüzeylerde kalan toksik kalıntılardan kaynaklandığını ifade etti. Görünür dumanın bulunmadığı ortamlarda bile bu zararlı maddelerin yüzeylere tutunarak uzun süre sağlık riski oluşturabildiğini belirtti.

Zararlı Kalıntılar Yüzeylerde Kalıyor

Sigara dumanında bulunan nikotin ve diğer kimyasal bileşenlerin perde, halı, koltuk, yatak, araç içi yüzeyler ve duvarlar gibi birçok alanda birikebildiğini söyleyen Yıldırım, bu maddelerin zamanla yeniden havaya karışabileceğini veya temas yoluyla insan vücuduna geçebileceğini kaydetti. Bu durumun üçüncül sigara dumanı olarak tanımlandığını belirten uzman isim, söz konusu kalıntıların uzun süre etkisini koruyabildiğini dile getirdi.

Çocuklar ve Evcil Hayvanlar Daha Fazla Etkileniyor

Üçüncül sigara dumanının en büyük risklerinden birinin çocuklar üzerinde görüldüğünü ifade eden Yıldırım, emekleyen ve sık sık ellerini ya da oyuncaklarını ağızlarına götüren çocukların yüzeylerdeki toksik maddelerle doğrudan temas ettiğini söyledi. Sigara içilmeyen zamanlarda dahi bu kimyasalların ev ortamında kalmaya devam ettiğini belirten Yıldırım, çocukları korumak için yalnızca yanlarında sigara içmemenin yeterli olmadığını, yaşam alanlarının tamamen dumansız olması gerektiğini vurguladı.

Benzer risklerin evcil hayvanlar için de geçerli olduğunu belirten Yıldırım, tüylerine ve yaşam alanlarına bulaşan zararlı maddelerin zaman içerisinde çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceğini ifade etti.

Pasif İçicilik Kadar Önemli Bir Sorun

Tütün kullanımının dünya genelinde önlenebilir hastalık ve ölümlerin başlıca nedenleri arasında yer aldığını hatırlatan Yıldırım, sigaranın yalnızca kullanan kişiyi değil, çevresindeki bireyleri de olumsuz etkilediğini söyledi.

Sigara kullanımının akciğer kanseri, KOAH, kalp-damar hastalıkları ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Yıldırım, pasif içiciliğe maruz kalan milyonlarca insanın da benzer risklerle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Araçta İçilen Tek Sigara Bile Etki Bırakabiliyor

Kapalı alanlarda tüketilen sigaranın etkilerinin uzun süre devam ettiğine dikkat çeken Yıldırım, bilimsel araştırmaların araç içinde içilen tek bir sigaranın bile yüzeylerde kalıcı toksik izler bırakabildiğini ortaya koyduğunu söyledi. Evlerde, iş yerlerinde ve ortak kullanım alanlarında dumansız hava sahasının korunmasının toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Sigarayı Bırakmanın Kazanımları Hızlı Başlıyor

Sigaranın bırakılmasıyla birlikte vücutta olumlu değişimlerin kısa sürede görülebildiğini aktaran Yıldırım, ilk saatlerden itibaren kandaki oksijen seviyesinin yükseldiğini ve tansiyonun dengelenmeye başladığını ifade etti. İlerleyen dönemlerde ise kalp ve akciğer sağlığında belirgin iyileşmeler yaşandığını söyledi.

Sigara dumanının etkilerinin yalnızca görüldüğü süreyle sınırlı olmadığını vurgulayan Yıldırım, birçok kişinin duman dağıldığında riskin sona erdiğini düşündüğünü ancak gerçekte zararlı kimyasalların yüzeylerde uzun süre kaldığını belirtti. Bu maddelerin daha sonra yeniden havaya karışabileceğini veya temas yoluyla vücuda geçebileceğini ifade eden uzman, yalnızca ortamı havalandırmanın üçüncül sigara dumanının etkilerini tamamen ortadan kaldırmaya yetmediğini söyledi.

“Duman Kaybolsa da İzleri Kalıyor”

Yaşam alanlarında sigara kullanılmamasının yalnızca sigara içmeyen bireyleri değil, çocukları ve evcil hayvanları da koruduğunu belirten Yıldırım, dumanın görünmez hale gelmesinin tehlikenin ortadan kalktığı anlamına gelmediğini ifade etti. Sağlıklı bir yaşam ortamı oluşturabilmek için evlerin, araçların ve ortak kullanım alanlarının tamamen dumansız hale getirilmesinin büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.