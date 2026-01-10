SBB (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) verileri ve 2026 bütçe gerekçeleri üzerinden yapılan analizler, ekonomi yönetiminin önümüzdeki dönemdeki önceliklerini ortaya koydu. Hazırlanan tabloya göre, "kaynak yok" gerekçesiyle düşük zamlara maruz kalan emeklilerin aksine, faiz lobisine ayrılan payda devasa bir artış yaşandığı görüldü.

ÇELİK: EMEKLİ İÇİN "OLMAYAN" KAYNAK FAİZ LOBİSİ İÇİN VAR!

Uzman iktisatçı Prof. Dr. Aziz Çelik, tabloyu paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Kaynak yok" yalanına inanmayın! Emekli için "olmayan" kaynak faiz lobisi için var! 2026 yılında, bütçeden faiz lobisi için 2 trilyon 742 milyar TL kaynak ayrılırken (% 14,5) 16,5 milyon emekli ve ailesinin sağlık ve emekli aylıkları için 1 trilyon 872 milyar kaynak ayrıldı (%9,9)! En düşük emekli aylığı artışı için ayrılan kaynak ise sadece 69 milyar!”

FAİZİN 2,5’U BİLE YETİYOR

Analizdeki en dikkat çekici nokta ise 4.9 milyon emekliyi ilgilendiren "ek kaynak" ihtiyacı oldu. En düşük emekli aylığının iyileştirilmesi için gereken 69 milyar TL’lik kaynak, faiz lobisine ödenecek toplam tutarın sadece %2,5’una eşit geldiği görüldü.