Dünya gazetesinden Mahmut Bülent Yıldırım, Dünya gazetesinde yayımlanan yazısında, çok sayıda şirketin kapanma tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna işaret etti.

"Çok sayıda şirket, son yılların en kritik hukuki ve fi­nansal eşiklerinden biriyle karşı karşı­ya kalmış durumda. Anonim ve Limited şirketler için getirilen asgari sermaye artırımı zorunluluğunda tanınan süre­nin sonuna doğru hızla yaklaşıyoruz." diyen Yıldırım, kaleme aldığı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"25.11.2023 tarihli 7887 sayılı Cumhur­başkanı kararı ile 1 Ocak 2024 tarihin­den itibaren kurulan anonim şirketler­de asgari sermaye tutarının 250 bin TL, Limited şirketlerde ise asgari sermaye tutarının 50 bin TL olması zorunlu hale getirilmişti. 29 Mayıs 2024 tarihli Res­mi Gazete’de yayımlanan 7511 sayılı ka­nunla getirilen düzenlemeyle 2024 ön­cesi kurulan ve asgari sermaye tutarı­nın altında kalan mevcut şirketlere bir uyum süresi tanımıştır. Buna göre ser­mayeleri asgari sermaye tutarının al­tında olan anonim ve limited şirketler, 31/12/2026 tarihine kadar sermayele­rini asgari sermaye tutarlarına yükselt­meleri gerekecektir."

'KRİTİK EŞİĞİN GERİSİNDELER'

"Gerek Ticaret Bakanlığı, gerekse Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ta­rafından asgari sermaye yükümlülü­ğü konusunda şirketlerin hak kaybına uğramamaları, hukuki statülerini ko­ruyabilmeleri ve ticari faaliyetlerini ke­sintisiz sürdürebilmeleri amacıyla du­yurular ve bilgilendirmeler yapılmak­tadır." diyen Yıldırım, Ticaret Bakanlığı verilerine göre ülkemizde Haziran/2026 dönemi iti­bariyle 227.867 adet Anonim Şirket, 1.428.820 adet Limited Şirketin aktif faa­liyette bulunduğunu söyledi.

Mevcut durum­da asgari sermaye sınırının altında ka­lan şirketlerin sayısına ilişkin resmi bir istatistik bulunmadığını dile getiren Yıldırım, "Faal şirket sayılarını da göz önüne alarak, geçmiş yıllarda düşük sermayelerle kurulmuş, bilanço yapısı uzun süredir güncellen­memiş binlerce faal şirketin hâlâ bu kri­tik eşiğin gerisinde kalmaya devam etti­ğini söyleyebiliriz." dedi.

SON TARİHE İŞARET ETTİ

7511 sayılı kanun gereğince sermaye­lerini yeni tutarlara yükseltmeyen şir­ketler için tanınan sürenin 31 Aralık 2026 tarihinde sona erdiğini hatırlatan Yıldırım, bu tarih itibarıy­la gerekli sermaye artırımını gerçekleş­tirip ticaret siciline tescil ettirmeyen şirketlerin, kanunen infisah etmiş (dağıl­mış) sayılacağına vurgu yaptı. Yıldırım ilgili yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Sonuç olarak, Anonim ve Limited Şirketlerin kanunun öngör­düğü sermaye yapısını sağlamaları ka­nuni bir zorunluluk haline gelmiş bu­lunmaktadır. Belirtilen süre içerisinde sermaye artırım yükümlülüğünü yeri­ne getirmeyen Anonim ve Limited Şir­ketler Türk Ticaret Kanununun Geçici 15 inci maddesi gereğince başka işleme gerek kalmaksızın infisah etmiş (mün­fesih) sayılacak; Bu zorunluluk için 31 Aralık 2026 tarihi önemli bir dönüm noktasıdır. Bu eşiği sağlayamayan şir­ketler için bu durum, sadece bir hukuki statü kaybı değil; şirket ortakları ve yö­neticileri açısından ticari faaliyetlerin durması, tasfiye süreçlerinin zorunlu hale gelmesi ve telafisi güç mali ve hu­kuki sorumluluklar demektir."

'BİR AN ÖNCE HAREKETE GEÇMEK GEREK'

"Şirketlerin sermaye artışını kanuni bir zorunluluk olarak değil, aynı zaman­da enflasyon karşısında eriyen serma­ye yapısını güçlendirmek ve kurumsal­laşmaya katkı sunmak olarak görmek ve bir an önce harekete geçmek gerekir." diyen Yıldırım kaleme aldığı yazıda son olarak şu ifadelere yer verdi:

"Ayrıca artırılan sermayenin finansman gideri kısıtlaması yönünden vergi avan­tajı olduğu da unutulmamalıdır. Serma­ye artırım süreci genel kurul kararıyla başlayan ve kararın ticaret siciline tes­cili ile tamamlanan bir süreçtir. Yılsonu yoğunluğu ve Ticaret Sicil Müdürlükle­rindeki olası yığılmalar göz önüne alın­dığında, şirket genel kurulların acilen toplanması ve sermaye artırım kararla­rının bir an önce alınması şarttır."

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