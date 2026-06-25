Uzman isim uyardı: Aşırı sıcaklarda gıda zehirlenmeleri yoğun bakıma kadar götürebilir

Olası zehirlenme durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvulması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Mustafa Doğan, "Bunların tüketilmesi sonrasında bulantı, kusma, halsizlik, ishal gibi şikayeti olan insanlar bunların geçmesini beklememeli, çok tehlikeli tablolara, böbrek yetmezliğine, hayati tehdit eden tablolara sebebiyet verebilir. En yakın sağlık kuruluşuna başvurarak, hızlıca tedavi altına alınmaları gerekir. Bu durum yoğun bakıma kadar götürebilir. Eğer aşırı bir sıvı kaybı varsa, kişinin hayatını kaybetmesine de sebebiyet verebilir. Bu nedenle hafife alınmaması gereken ciddi bir sağlık durumudur. Gıdalar tüketileceği kadar pişirilmeli. Açık alanda bırakılmamalı. Buzdolabında dahi olsa bekleme süresi 24 saati geçmeyecek şekilde bir gıda tüketim şekli planlanmalıdır" dedi.