Uzman isim sofralardaki gizli tehlikeye karşı uyardı: Bozulmuyorsa dikkat

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, 16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı'nda yaptığı açıklamalarda ultra işlenmiş gıdaların sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekti.
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Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, ultra işlenmiş gıdaların üretim süreçlerine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Gıdaların işlendikçe içeriğini kaybettiğini savunan Dizdar, doğal ürünler ve katkı maddeleri hakkında da konuştu.Kaynak: İHA
Gıdaların yalnızca içeriğinin değil, üretim ve işlenme biçiminin de önemli olduğunu belirten Dizdar, aşırı işlemenin ürünlerin niteliğini değiştirdiğini söyledi.
Sütün geçirdiği işlemleri örnek gösteren Dizdar, homojenizasyon, yağ standardizasyonu ve UHT gibi uygulamaların ürünün özelliklerini değiştirdiğini savundu.
"İşlem, gıdanın kendisinden ve içeriğinden daha önemli hale geliyor" diyen Dizdar, gıdaların işlendikçe mevcut içeriğini kaybettiğini ifade etti.
"Bozulmayan bir gıdanın, bizim vücudumuzun bozulmasını önlemesi mümkün değil"
Ultra işlenmiş gıdaların sağlık üzerindeki etkilerine değinen Dizdar, bu etkinin dolaylı yoldan ortaya çıktığını ifade ederek, "Sağlığa zararı dolaylı yoldan var. Hayatımıza durmadan kimyasal giriyor. Normalde biz gıdalarla da doğal bile olsa bir miktar kimyasal alıyoruz. Ultra işlenmiş gıdalar buradan alınan kaynağı ortadan kaldırıyor. Biz vücudumuza detoks yapmak, zehri uzaklaştırabilmek için kaynak alamıyoruz. Bu aşırı işlemenin, ultra proses gıdanın sorunu. Kendisi bozulamayan bir şey bizim bozulmamızı engelleyemez" diye konuştu.
Geleneksel yöntemlerle üretilen gıdaları da değerlendiren Dizdar, köy ürünleri ile endüstriyel ürünler arasında özellikle lezzet bakımından belirgin farklılıklar bulunduğunu söyledi.
Gıda katkı maddelerinin tamamının zararlı kabul edilmemesi gerektiğini vurgulayan Dizdar, bazı ürünlerin hazırlanmasında emülgatör gibi maddelerin kullanılmasının gerekli olduğunu belirtti.
Mayonez üretimini örnek gösteren Dizdar, geleneksel tariflerle endüstriyel üretim arasında içerik ve lezzet farklılıkları bulunduğunu ifade ederek tüketilen gıdaların üretim süreçlerine dikkat çekti.