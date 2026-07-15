Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklisinin gözü kulağı Temmuz zammı ve Meclis'ten geçecek yeni kanun teklifine çevrildi. Temmuz ayında açıklanan yüzde 17,76'lık zam oranıyla birlikte kök maaşlar yeniden hesaplanırken, en düşük emekli aylığı alan 4 milyona yakın hak sahibinin sayısı, yeni düzenlemeyle birlikte 4,5 milyona ulaşacak.

MİLYONLARCA EMEKLİ ASIL MAAŞINI UNUTTU! 8 YILDIR SÜREN "TAMAMLAMA" SİSTEMİ

Yazar Noyan Doğan, köşesinde emeklilik sistemine ilk kez 2018 yılında 1.000 TL ile giren "en düşük emekli aylığı" uygulamasının, zamanla asıl maaşları gölgelediğini belirtti.

Son 8 yıldır senede iki kez kanunla artırılan ve en son 2026’nın Ocak ayında 20 bin liraya çıkarılan en düşük emekli aylığı uygulaması nedeniyle, milyonlarca emekli e-Devlet sisteminde kayıtlı olan asıl kök maaşını tamamen unutmuş durumda. Oysa enflasyon oranında yapılan Temmuz zamları, Hazine'nin tamamladığı taban fiyata değil, doğrudan bu kök maaşlara yansıtılıyor.

ARADAKİ FARKI SGK DEĞİL, HAZİNE ÖDÜYOR

Kafa karışıklığını gidermek için çok net bir örnek paylaşan Doğan, sistemin işleyişini şu şekilde özetledi:

Adım 1: Senede iki kere (Ocak ve Temmuz) yapılan enflasyon zamları en düşük emekli aylığına değil, doğrudan sizin kök maaşınıza yapılır.

Adım 2: Zam uygulandıktan sonra ortaya çıkan yeni kök maaşınız, Meclis'in belirlediği taban sınırın (Temmuz için 23 bin 552 TL) altında kalıyorsa, hesabınıza yine de taban tutar yatırılır.

Adım 3: Kök maaşınız ile taban maaş arasında oluşan o farkı SGK değil, doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılar ve hesabınıza ekler.

Örneğin; Ocak ayında kök maaşı 19.000 TL olan ancak taban sınır nedeniyle hesaba 20.000 TL alan bir emeklinin kök maaşı, Temmuz'daki %17,76 zamla 22.374 TL'ye yükselecek. Yeni taban sınır 23.552 TL olduğu için bu emeklinin hesabına yine 23.552 TL yatırılacak; aradaki 1.178 TL'lik farkı Hazine ödeyecek ancak resmi kök maaş sistemde 22.374 TL olarak kalmaya devam edecek.

"KÖK MAAŞI 10 BİN LİRA OLAN BAĞ-KUR'LULAR VAR"

Doğan, bir okurunun "En düşük emekli aylığı artırılmasa bizim gibi emekliler hiç zam alamayacak" yorumuna da açıklık getirdi. Temmuz ayındaki %17,76'lık artışla birlikte, 2026 yılının tamamında SSK ve Bağ-Kur kök maaşlarında kümülatif olarak yüzde 29,95’lik bir artış gerçekleşmiş oldu. Ancak özellikle geçmiş yıllardan gelen bazı Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin kök maaşlarının halen 10 bin TL ve hatta altında seyrettiğini vurgulayan Doğan, bu uçurumu kapatmak adına Hazine destekli taban aylık artışlarının her dönem kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.