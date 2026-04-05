AFAD, Van’ın Tuşba ilçesinde dün 5,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Dün sabah saatlerinde meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD, deprem sonrası yaptığı ikinci açıklamada ise olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

Van’da meydana gelen deprem farklı bir tehlikeyi gözler önüne serdi. Depremin Trabzon’da hissedilmesi, bölgede deniz dolgusu ile yapılan zeminlerin ne kadar hassas olduğunu gözler önüne serdi.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin Trabzon’a kadar hissedildiğine dikkat çekerek, "Bu durum, orta büyüklükte ve uzak bir depremin bile Karadeniz kıyı dolgularında zemin büyütmesi nedeniyle etkili olabileceğini gösterir” dedi.

Söz konusu durumun kalıcı bir deprem tetiklemesi anlamına gelmediğinin altını çizen Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"KIYI DOLGULARINDA SESSİZ BÜYÜTME: Uzak Depremler Neden Etkili? EMSC: European-Mediterranean Seismological Centre verilerine göre Van 5.2 depremi (2026) Trabzon’a kadar hissedilmiştir. Bu durum, orta büyüklükte ve uzak bir depremin bile Karadeniz kıyı dolgularında zemin büyütmesi nedeniyle etkili olabileceğini gösterir.

Ancak bu etki mikro düzeyde, kısa süreli bir “dalga zorlanmasıdır”; kalıcı deprem tetiklemesi anlamına gelmez. Asıl dikkat edilmesi gereken, bu tür zayıf zeminlerin Karadeniz'deki yakın ve küçük depremlere karşı sürekli hassas olmasıdır."