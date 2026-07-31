Uzman isim ev alacaklar için net tarih verdi: Harekete geçin

Özellikle kiracılı evler konusunda çok ciddi uyarıda bulunan Araç, "Kiracıyla görüşmeden 'Ben evi alırım, kiracı zaten çıkar' diye düşünmesinler. Kiracısıyla sorunu olan bazı mülk sahipleri evi acil satıp kurtulmak istiyor, o sorun sizin üzerinize kalabilir" ifadeleriyle yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı.