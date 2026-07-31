Yeniçağ Gazetesi
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Uzman isim ev alacaklar için net tarih verdi: Harekete geçin

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, ev sahibi olmak ve yatırım yapmak isteyenler için kritik takvimi açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Uzman isim ev alacaklar için net tarih verdi: Harekete geçin - Resim: 1

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, ev alacaklar için kritik takvimi açıklayarak Eylül öncesinin kaçırılmaması gereken bir fırsat dönemi olduğunu vurguladı. "Fiyatlar yükseliyor gibi gözükse de hâlâ enflasyonun altında olması alıcı için önemli fırsatlar doğuruyor" diyen Araç, piyasadaki nakit sıkıntısının pazarlık şansını zirveye çıkardığını belirtti.

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Uzman isim ev alacaklar için net tarih verdi: Harekete geçin - Resim: 2

OKULLAR AÇILMADAN HAREKETE GEÇİN

Yaz sezonu nedeniyle sakin geçen Ağustos ayının değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Şenay Araç, "Eylül öncesi alıcıların hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Okulların açılmasıyla birlikte satılık piyasası hareketleniyor, alıcı sayısı artıyor.

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Uzman isim ev alacaklar için net tarih verdi: Harekete geçin - Resim: 3

Bütçesi hazır olan, doğru evi bulan alıcı Eylül’ü beklememeli" uyarısında bulundu. Kasım ayında fiyat kırılması yaşanabileceğini ancak olası bir kredi faiz düşüşünün piyasayı yeniden hareketlendireceğini belirten uzman isim, "Kredi faizleri ileride değişebilir, yeniden yapılandırılabilir. Ama bugün uygun fiyata bulduğunuz evi yarın aynı rakama bulamayabilirsiniz" değerlendirmesini yaptı.

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Uzman isim ev alacaklar için net tarih verdi: Harekete geçin - Resim: 4

Piyasada sanal indirim illüzyonları yapıldığına dikkat çeken Araç, ev alacakların ilanlara hemen kanmaması gerektiğini söyledi.

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Uzman isim ev alacaklar için net tarih verdi: Harekete geçin - Resim: 5

Evi değerinin yüzde 30 üzerinde ilana girip sonradan indirim yapılmış gibi gösteren tuzaklara karşı alıcıları uyaran deneyimli uzman, "Sahaya çıksınlar, bire bir gezsinler, bölgedeki emlakçılarla fiyat karşılaştırması yapsınlar. İstenilen fiyatın altında teklif vermeye de çekinmesinler. Çünkü şu anda nakdi olan kral" diyerek pazarlık masasında cesur olunması gerektiğini vurguladı.

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Uzman isim ev alacaklar için net tarih verdi: Harekete geçin - Resim: 6

Ev alım sürecindeki teknik detaylara da değinen Şenay Araç, tapu kontrollerinin e-Devlet üzerinden takyidat bilgileriyle mutlaka yapılması gerektiğini hatırlattı.

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Uzman isim ev alacaklar için net tarih verdi: Harekete geçin - Resim: 7

Özellikle kiracılı evler konusunda çok ciddi uyarıda bulunan Araç, "Kiracıyla görüşmeden 'Ben evi alırım, kiracı zaten çıkar' diye düşünmesinler. Kiracısıyla sorunu olan bazı mülk sahipleri evi acil satıp kurtulmak istiyor, o sorun sizin üzerinize kalabilir" ifadeleriyle yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı.

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