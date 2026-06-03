Uzman isim emekli ve memur maaş zam oranını köşesinde yazdı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Düzenleme gerekiyor bir defa. 2024 yılından beri de düzenli olarak artıyor bu en düşük emekli aylığı. Şu anda 20.000 TL. 2024 yılından bu yana yapılan artışlar hep 6 aylık enflasyon oranında oldu. Sadece bu yılın Ocak ayı istisna oldu. Orada da SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları enflasyon oranında artmıştı, 6 aylık enflasyon oranında. Ama memur maaşları daha yüksek oranda artmıştı.