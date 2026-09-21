Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Uzman isim doğru gayrimenkulü almak için 5 detayı verdi

Uzman isim doğru gayrimenkulü almak için 5 detayı verdi

Gayrimenkul yatırımında kira getirisi, amortisman süresi, lokasyon, yapı güvenliği ve uzun vadeli değer artışı potansiyeli öne çıkıyor. Özkan Aydemir, yatırımcıların artık daha seçici ve veri odaklı hareket ettiğini belirtti.

Kaynak: İHA
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Uzman isim doğru gayrimenkulü almak için 5 detayı verdi - Resim: 1

Gayrimenkul yatırımlarında yatırımcıların karar alma süreçleri değişiyor.

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Uzman isim doğru gayrimenkulü almak için 5 detayı verdi - Resim: 2

Kira getirisi, amortisman süresi, lokasyon, yapı güvenliği ve uzun vadeli değer artışı potansiyeli daha fazla önem kazanıyor.

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Uzman isim doğru gayrimenkulü almak için 5 detayı verdi - Resim: 3

Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, gayrimenkulün geçmişte çoğunlukla güvenli bir yatırım aracı olarak görüldüğünü hatırlattı.

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Uzman isim doğru gayrimenkulü almak için 5 detayı verdi - Resim: 4

Ancak günümüzde yatırımcıların daha seçici ve analiz odaklı hareket ettiğini söyledi.

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Uzman isim doğru gayrimenkulü almak için 5 detayı verdi - Resim: 5

Aynı şehir veya ilçedeki gayrimenkullerin dahi yatırım performansı açısından önemli farklılıklar gösterebildiğini belirtti.

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Uzman isim doğru gayrimenkulü almak için 5 detayı verdi - Resim: 6

Aydemir, yatırımcıların artık yalnızca brüt kira gelirine değil, net kira getirisi ve amortisman süresine de baktığını ifade etti.

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Uzman isim doğru gayrimenkulü almak için 5 detayı verdi - Resim: 7

Aydemir, yatırım kararlarında aidat ve bakım giderleri, gayrimenkulün boş kalma ihtimali, kiracı talebi ve gelecekteki değer artışı beklentisinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

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Uzman isim doğru gayrimenkulü almak için 5 detayı verdi - Resim: 8

Gayrimenkul danışmanlığının da yatırım anlayışındaki değişime paralel olarak dönüşmesi gerektiğini dile getirdi.

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Uzman isim doğru gayrimenkulü almak için 5 detayı verdi - Resim: 9

Aydemir, danışmanların yalnızca alıcı ve satıcıyı bir araya getiren bir konumda kalmayıp, yatırımcılara veri ve analiz temelinde rehberlik etmesinin önem kazandığını söyledi.

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Sektörde karar alma süreçlerinin giderek daha fazla veriye dayandığını belirtti.

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Uzman isim doğru gayrimenkulü almak için 5 detayı verdi - Resim: 11

Aydemir, sağlıklı fiyatlama ve yatırım analizi için ilan fiyatlarının yanı sıra gerçekleşen satışların, kira seviyelerinin, bölgesel arz ve talep dengesinin, ulaşım yatırımlarının ve demografik hareketlerin birlikte ele alınması gerektiğini aktardı.

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Uzman isim doğru gayrimenkulü almak için 5 detayı verdi - Resim: 12

Şirket olarak müşterilerine gayrimenkulün yalnızca mevcut fiyatını değil, gelecekteki potansiyelini ve yatırım performansını da değerlendiren bir yaklaşım sunduklarını söyledi.

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Uzman isim doğru gayrimenkulü almak için 5 detayı verdi - Resim: 13

Aydemir, "Bizim açımızdan doğru gayrimenkul; yalnızca bugün satılabilen değil, yarın da değer üretmeye devam edebilen gayrimenkuldür" dedi.

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Uzman isim doğru gayrimenkulü almak için 5 detayı verdi - Resim: 14

Özkan Aydemir, gayrimenkul yatırımında öne çıkan kriterleri şöyle sıraladı:

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Doğru satın alma fiyatı

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Güçlü ve sürdürülebilir kira talebi

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Ulaşım ve lokasyon avantajı

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Uzman isim doğru gayrimenkulü almak için 5 detayı verdi - Resim: 18

Deprem ve yapı güvenliği

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Uzman isim doğru gayrimenkulü almak için 5 detayı verdi - Resim: 19

Uzun vadeli değer artışı potansiyeli

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Uzman isim doğru gayrimenkulü almak için 5 detayı verdi - Resim: 20

Gayrimenkulde yatırım anlayışının değiştiğini belirten Aydemir, yeni dönemde en pahalı gayrimenkul yerine doğru fiyattan alınan, uygun lokasyonda bulunan, güvenli ve sürdürülebilir gelir sağlayan gayrimenkullerin öne çıkacağını ifade etti.

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