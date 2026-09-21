Gayrimenkul yatırımlarında yatırımcıların karar alma süreçleri değişiyor.
Uzman isim doğru gayrimenkulü almak için 5 detayı verdi
Gayrimenkul yatırımında kira getirisi, amortisman süresi, lokasyon, yapı güvenliği ve uzun vadeli değer artışı potansiyeli öne çıkıyor. Özkan Aydemir, yatırımcıların artık daha seçici ve veri odaklı hareket ettiğini belirtti.Kaynak: İHA
Kira getirisi, amortisman süresi, lokasyon, yapı güvenliği ve uzun vadeli değer artışı potansiyeli daha fazla önem kazanıyor.
Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, gayrimenkulün geçmişte çoğunlukla güvenli bir yatırım aracı olarak görüldüğünü hatırlattı.
Ancak günümüzde yatırımcıların daha seçici ve analiz odaklı hareket ettiğini söyledi.
Aynı şehir veya ilçedeki gayrimenkullerin dahi yatırım performansı açısından önemli farklılıklar gösterebildiğini belirtti.
Aydemir, yatırımcıların artık yalnızca brüt kira gelirine değil, net kira getirisi ve amortisman süresine de baktığını ifade etti.
Aydemir, yatırım kararlarında aidat ve bakım giderleri, gayrimenkulün boş kalma ihtimali, kiracı talebi ve gelecekteki değer artışı beklentisinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
Gayrimenkul danışmanlığının da yatırım anlayışındaki değişime paralel olarak dönüşmesi gerektiğini dile getirdi.
Aydemir, danışmanların yalnızca alıcı ve satıcıyı bir araya getiren bir konumda kalmayıp, yatırımcılara veri ve analiz temelinde rehberlik etmesinin önem kazandığını söyledi.
Sektörde karar alma süreçlerinin giderek daha fazla veriye dayandığını belirtti.
Aydemir, sağlıklı fiyatlama ve yatırım analizi için ilan fiyatlarının yanı sıra gerçekleşen satışların, kira seviyelerinin, bölgesel arz ve talep dengesinin, ulaşım yatırımlarının ve demografik hareketlerin birlikte ele alınması gerektiğini aktardı.
Şirket olarak müşterilerine gayrimenkulün yalnızca mevcut fiyatını değil, gelecekteki potansiyelini ve yatırım performansını da değerlendiren bir yaklaşım sunduklarını söyledi.
Aydemir, "Bizim açımızdan doğru gayrimenkul; yalnızca bugün satılabilen değil, yarın da değer üretmeye devam edebilen gayrimenkuldür" dedi.
Özkan Aydemir, gayrimenkul yatırımında öne çıkan kriterleri şöyle sıraladı:
Doğru satın alma fiyatı
Güçlü ve sürdürülebilir kira talebi
Ulaşım ve lokasyon avantajı
Deprem ve yapı güvenliği
Uzun vadeli değer artışı potansiyeli
Gayrimenkulde yatırım anlayışının değiştiğini belirten Aydemir, yeni dönemde en pahalı gayrimenkul yerine doğru fiyattan alınan, uygun lokasyonda bulunan, güvenli ve sürdürülebilir gelir sağlayan gayrimenkullerin öne çıkacağını ifade etti.