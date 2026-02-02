ABD'li Hematolog ve Onkolog Dr. Mikkael A. Sekeres, Washington Post için kaleme aldığı makalede, bilimsel veriler ışığında vitamin ve gıda takviyelerinin kanserle ilişkisini analiz etti.

Kanser teşhisi konulan vatandaşların yüzde 64 ila 81'inin, sağlıklı bireylerin ise yaklaşık yüzde 50'sinin gıda takviyesi kullandığına vurgu yapılan analizde, bu ürünlerin denetim eksikliği ve potansiyel zararları hakkında dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Dr. Sekeres, reçeteli ilaçların aksine gıda takviyelerinin ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından sıkı bir denetime tabi tutulmadığına dikkat çekti. Üreticilerin etkinlik kanıtlama zorunluluğu olmadığını ifade eden Sekeres, piyasadaki ürünlerin güvenilirliği konusundaki endişelerinden bahsetti.

Sekeres, "2015 yılında New York Başsavcılığı tarafından yapılan bir incelemede, ulusal perakendecilerde satılan her beş bitkisel takviyeden dördünün, etiketinde yazan bitkileri içermediği tespit edildi. Bu ürünlerin çoğunun pirinç tozu, kuşkonmaz ve ev bitkileri gibi ucuz dolgu maddelerinden oluştuğu ortaya çıktı” sözlerini sarf etti.

“KANSERİ ÖNLEMİYOR”

Makalede, geçmişte gerçekleştirilen epidemiyolojik çalışmaların antioksidanların kanseri önleyebileceğini iddia ettiği, fakat binlerce kişi üzerinde gerçekleştirilen randomize klinik deneylerin bu iddiaları çürüttüğü ifade edildi.

BAZI TAKVİYELER KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR

Dr. Sekeres, takviyelerin çoğunun zararsız olduğunu fakat bazılarının belirli gruplarda ciddi riskler oluşturduğunu ifade etti.

Bilimsel araştırmalara dayanan verilere göre:

E Vitamini ve Prostat Kanseri: Kanseri önleme amacıyla yapılan bir çalışmada, E vitamini alan erkeklerin prostat kanserine yakalanma riskinin, plasebo alanlara göre yüzde 17 daha yüksek olduğu belirlendi.

Beta-karoten ve Akciğer Kanseri: Sigara içenlerde beta-karoten kullanımının akciğer ve mide kanseri riskini artırdığı tespit edildi.

Folat: Kolon poliplerini önlemek için folat takviyesi alan erkeklerin prostat kanserine yakalanma ihtimalinin 2,5 kat arttığı gözlemlendi.