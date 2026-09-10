Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Uzman isim altının 2027'de geleceği seviye için rakam verdi

Uzman isim altının 2027'de geleceği seviye için rakam verdi

Destek Portföy Fon Yöneticisi Ahmet Deniz Yağbasan, ABD enflasyonunun beklentilerin altında kalması durumunda gram altında 8 bin lira seviyesinin gündeme gelebileceğini, yüksek enflasyonda ise 6 bin 500 liraya kadar geri çekilme meydana gelebileceğini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Uzman isim altının 2027'de geleceği seviye için rakam verdi - Resim: 1

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon ve Orta Doğu’da meydana gelen jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarında hareketlilik yaşanmasına neden oluyor.

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Uzman isim altının 2027'de geleceği seviye için rakam verdi - Resim: 2

Destek Portföy Fon Yöneticisi Ahmet Deniz Yağbasan, yarın duyurulacak ABD enflasyon verisinin Fed’in faiz politikası ve küresel piyasalar için kritik olduğunun altını çizdi.

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Uzman isim altının 2027'de geleceği seviye için rakam verdi - Resim: 3

Yağbasan, enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması halinde altın fiyatlarının artabileceğini, aksi bir durumda ise gram altında 6 bin 500 lira seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

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Uzman isim altının 2027'de geleceği seviye için rakam verdi - Resim: 4

Destek Portföy Fon Yöneticisi Ahmet Deniz Yağbasan, ABD’de yarın duyurulacak enflasyon verisinin hem Fed’in faiz politikası hem de küresel piyasaların yönü açısından kritik olduğunu ifade etti.

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Uzman isim altının 2027'de geleceği seviye için rakam verdi - Resim: 5

Destek Portföy Fon Yöneticisi Ahmet Deniz Yağbasan, ABD’de yarın duyurulacak enflasyon verisinin hem Fed’in faiz politikası hem de küresel piyasaların yönü açısından kritik olduğunu ifade etti.

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Uzman isim altının 2027'de geleceği seviye için rakam verdi - Resim: 6

ENERJİ FİYATLARI FED’İN KARARINI ETKİLEYEBİLİR

Ağustos ayında enerji fiyatlarının önceki aya göre yükseldiğini ifade eden Yağbasan, bu durumun manşet enflasyonu yukarı çekebileceğini belirtti. Enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi durumunda Fed açısından faiz artışı ihtimalinin gündeme gelebileceğini ifade eden Yağbasan, yarınki veriyle beraber bu beklentinin daha netleşeceğini belirtti.

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Uzman isim altının 2027'de geleceği seviye için rakam verdi - Resim: 7

ALTINDA 8 BİN LİRA SENARYOSU

Yağbasan, ABD enflasyonunun beklentilerin altında kalması durumunda altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket görülebileceğini ifade etti. Bu senaryoda gram altında 7 bin 200 lira üzerindeki kalıcılığından sonra 8 bin liraya doğru yükseliş ihtimalinin ortaya çıkabileceğini belirtti.

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Uzman isim altının 2027'de geleceği seviye için rakam verdi - Resim: 8

Beklentilerin üzerinde gelecek bir enflasyon verisinin ise altın üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade eden Yağbasan, gram altında 7 bin lira bandından geri çekilmeyle beraber 6 bin 500 lira seviyelerinin gündeme gelebileceğini değerlendirdi.

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