Uzman isim altında rakam verdi: O fiyata gelene kadar rahatlamayın

"Piyasaların 60 günlük sürede gerçekten bir barış olacağına piyasanın ikna olması lazım. O zaman bence bir miktar daha altın ve gümüşteki, özellikle gümüşte biraz daha tepkinin ya da yükselişin güçlü olduğu bir süreç olabilir. Ana hikaye burada altın için, gümüş için, gram altın için bence gerçekten bu 60 günlük sürede anlaşma olacak mı olmayacak mı? Çünkü eğer bu anlaşma olmaz, yeniden başa dönersek bu kez bence sadece 4.000’de kalsa iyi ons altın 3.800’ler bile potaya girebilir.”