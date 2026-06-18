Uzman isim altında rakam verdi: O fiyata gelene kadar rahatlamayın

Fed Başkanı Kevin Warsh liderliğinde gerçekleştirilen ilk toplantı, piyasalarda belirsizliği artırırken altın ve gümüş fiyatlarında düşüşü beraberinde getirdi. ABD ile İran arasındaki gerilimin 60 günlük bir anlaşma sürecine evrilmesi piyasalara nefes aldırsa da Fed üyelerinin faiz artışı sinyali vermesi emtia piyasasını baskılamaya devam ediyor.
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ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısından çıkan şahin mesajlar ve küresel jeopolitik gelişmeler, altın ve gümüş piyasalarında dengeleri değiştirdi. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, piyasalardaki yeni dönemi altın fiyatlarında yatırımcıların takip etmesi gereken kritik seviyeleri değerlendirdiKaynak: Diğer
Toplantı sonuçlarını değerlendiren Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Fed'in enflasyonu önceliklendiren şahin bir duruş sergilediğini belirtti. Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a yaptığı açıklamada üç ay önceki faiz indirimi beklentisinin yerini faiz artış ihtimaline bıraktığını vurgulayan Eryılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Karara baktığımızda açıkçası ağırlıklı olarak Warsh’un şahinliğinden çok daha çok FED üyelerinin şahinliğinin daha çok ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Özellikle nokta grafikte bir önce 3 ay önce faiz indirimi beklentisi vardı. Şimdi bir faiz artırım beklentisine çıktı. Dolayısıyla enflasyonu öne koyan bir FED olduğunu görüyoruz. O nedenle şahin bir FED var.”
Fed'in sıkı para politikası duruşunun ABD tahvil faizlerini ve dolar endeksini yukarıda tutacağını ifade eden Eryılmaz, bu durumun küresel risk iştahını azalttığını söyledi. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akışının bu karardan olumsuz etkilenebileceğini belirten Eryılmaz, para birimlerinin ana vatanında kalma eğiliminin güçleneceğine dikkat çekti.
Karar sonrası altın ve gümüş fiyatlarında sert geri çekilmeler yaşandığını, ardından jeopolitik anlaşma haberleriyle kısmi bir toparlanma görüldüğünü aktaran Eryılmaz, teknik seviyelere ilişkin şu uyarıları yaptı:
Ons altının yeniden güçlü bir yükseliş trendine girebilmesi için öncelikle 4.400 dolar seviyesinin üzerine çıkması, kalıcı yükseliş için ise 4.800 dolar sınırını aşması gerekiyor. Ons altın fiyatı 4.400 dolar seviyesinin altında kaldığı sürece sırasıyla 4.200 ve 4.000 dolar seviyeleri teknik olarak hedef konumunu sürdürecek.
Gram altın ve gümüş yatırımcılarının temkinli bir süreçten geçtiğini belirten Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, emtia piyasasının kötü haberlere daha duyarlı hâle geldiğini ifade etti. Önümüzdeki 60 günlük anlaşma sürecinin kritik olduğunu vurgulayan Eryılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:
"Piyasaların 60 günlük sürede gerçekten bir barış olacağına piyasanın ikna olması lazım. O zaman bence bir miktar daha altın ve gümüşteki, özellikle gümüşte biraz daha tepkinin ya da yükselişin güçlü olduğu bir süreç olabilir. Ana hikaye burada altın için, gümüş için, gram altın için bence gerçekten bu 60 günlük sürede anlaşma olacak mı olmayacak mı? Çünkü eğer bu anlaşma olmaz, yeniden başa dönersek bu kez bence sadece 4.000’de kalsa iyi ons altın 3.800’ler bile potaya girebilir.”