Uzman isim altında rakam verdi: Gram altın o seviyeden sonra uçacak

Yurt içi piyasalara da değinen Kaya, aylık enflasyonun yüzde 1 ile beklentilerin hafif altında gelmesine karşın Borsa İstanbul'un bu durumdan olumsuz etkilendiğini kaydetti. Temmuz ayı enflasyon verisinin ve NATO Zirvesi’ndeki gelişmelerin piyasalar üzerinde belirleyici olacağını ifade eden Kaya, borsada yukarı yönlü hareket için sırasıyla 14.600 ve 14.870 dirençlerinin aşılması gerektiğini, aşağıda ise 14.200 seviyesinin kritik olduğunu vurguladı.