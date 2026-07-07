Piyasalarda kritik bir sürece girildiğini ifade eden Ekonomist Tuna Kaya, yatırımcıların varlıklarını korumak ve doğru bir yatırım sepeti oluşturmak adına nakit dengesini iyi ayarlaması gerektiğini belirtti. Küresel verilerin ve merkez bankası politikalarının piyasalar üzerindeki etkisine değinen Kaya, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.
Uzman isim altında rakam verdi: Gram altın o seviyeden sonra uçacak
Ekonomist Tuna Kaya, altın fiyatları ve piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek yatırımcılara dengeli portföy ve kademeli kâr alımı tavsiye etti. Ons ve gram altında kritik direnç noktalarına değinen Kaya, tek bir varlığa odaklanmanın risk taşıdığını vurguladı.Kaynak: Haber Merkezi
ABD'de açıklanan Hizmet PMI verisinin 51,2 ile beklentilerin altında kaldığını ancak 50 seviyesinin üzerinde tutunarak ekonomik canlılığın sürdüğüne işaret ettiğini aktaran Kaya, İmalat PMI verisinin de yakından izlendiğini söyledi.
Her iki verinin de 50 referans değerinin altına gerilemesinin piyasaları destekleyeceğini ifade eden Kaya, çarşamba günü yayımlanacak Fed toplantı tutanaklarının volatiliteyi artırabileceğini, kurul üyelerinden gelecek güvercin mesajların ise piyasalara nefes aldıracağını dile getirdi.
Dolar endeksindeki yükselişin güvenli liman arayışından kaynaklandığını belirten Kaya, endeksin 100,6 seviyesinin altına çekilmesinin piyasalar için olumlu sonuçlar vereceğini belirtti. Kaya, "Ben dolar endeksinin tekrar kanalın üst bölgesine, yani 102–103 seviyelerine kadar yükseldikten sonra geri dönmesini bekliyorum." dedi.
Ayrıca yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist baskıyı artırarak merkez bankalarının faiz indirim süreçlerini olumsuz etkilediğini, petroldeki olası düşüşlerin ise gevşeme adımlarını yeniden hızlandıracağını ekledi.
Büyük yatırım bankalarının tahminlerine dikkat çeken Kaya; JP Morgan’ın yıl sonu için 4.500 dolar, Goldman Sachs’ın ise 4.900 dolar ons altın öngördüğünü hatırlatarak merkez bankalarının altın alımlarının tarihsel bir önem taşıdığını vurguladı. Ons altında 4.400 dolar sınırının aşılmasıyla yükselişin süreceğini ifade eden Kaya, gram altın tarafında ise 6.300 direncinin ardından eski zirve olan 6.500 bölgesinin aşılmasıyla önünün tamamen açılacağını öngördü.
Kaya, altın ve gümüşteki yukarı yönlü trendin 2028 yılı sonuna kadar devam etmesini bekliyor. Gümüşte ise 56 dolar desteğinden gelen tepkinin ardından 62 dolar üzerinde kalıcılık aranacağını, 72 doların aşılmasıyla yeni bir rüzgâr yakalanacağını belirtti.
Yurt içi piyasalara da değinen Kaya, aylık enflasyonun yüzde 1 ile beklentilerin hafif altında gelmesine karşın Borsa İstanbul'un bu durumdan olumsuz etkilendiğini kaydetti. Temmuz ayı enflasyon verisinin ve NATO Zirvesi’ndeki gelişmelerin piyasalar üzerinde belirleyici olacağını ifade eden Kaya, borsada yukarı yönlü hareket için sırasıyla 14.600 ve 14.870 dirençlerinin aşılması gerektiğini, aşağıda ise 14.200 seviyesinin kritik olduğunu vurguladı.
Yatırımcılara riskleri dağıtmak adına portföy çeşitlendirmesi öneren Tuna Kaya, sepetlerde altın, gümüş, bakır, Borsa İstanbul hisseleri ve ABD hisse senetlerine yer verilmesini, yeni fırsatları kaçırmamak adına da en az yüzde 20 oranında nakit bulundurulması gerektiğini tavsiye etti. Yükseliş dönemlerinde kademeli kâr almanın önemini hatırlatan Kaya, hiçbir varlığın sonsuza kadar yükselmeyeceğini belirterek stratejik hareket edilmesini önerdi.
(tgrthaber.com)