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Deprem bilimci Baturhan Öğüt, X hesabından yaptığı paylaşımda Adalar Fayı üzerindeki son deprem hareketliliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öğüt, son 24 saatte fay üzerinde 55'ten fazla deprem kaydedildiğini ifade etti.

Adalar Fayı'nın Marmara'da 6,5 büyüklüğünde deprem üretme kapasitesine sahip olduğunu savunan Öğüt, 1999 Gölcük Depremi sırasında bölgeye stres transferi gerçekleştiğini öne sürdü.

1963 ADALAR DEPREMİ'NE DİKKAT ÇEKTİ

Öğüt, değerlendirmesinde 1963 yılında meydana gelen Adalar Depremi'ne de değindi. Söz konusu depremde Adalar Fayı'nın tamamının kırılmadığını, yalnızca belirli bir bölümünün kırılarak 6,3 büyüklüğünde deprem ürettiğini belirtti.

Son dönemde meydana gelen depremlerin derinliklerine de dikkat çeken Öğüt, sarsıntıların Marmara ana tabanı ile yaklaşık 4,5 kilometre kalınlığındaki tortul birikim arasında gerçekleştiğini ileri sürdü.

“6,5-6,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ŞİDDETLİ HİSSEDİLİR”

Baturhan Öğüt, Adalar Fayı üzerinde 6,5-6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmesi halinde İstanbul'un Büyükçekmece Gölü'nden Tuzla'ya kadar uzanan sahil kesiminde sarsıntının oldukça şiddetli hissedileceğini iddia etti.

Öğüt'e göre böyle bir depremden Yalova, Kocaeli, Bursa ve Sakarya da şiddetli şekilde etkilenebilir.

Paylaşımının sonunda bölgede meydana gelen depremlerin takip edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirten Öğüt, vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Deprem bilimci Baturhan Öğüt'ün paylaşımı şöyle;