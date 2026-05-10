Uzman isim açıkladı: Hangi gıdalar alerji yapar?

TEDAVİSİ NASILDIR?

Besin alerjilerinde kesin bir tedavi yöntemi yoktur. Hastanın alerjik olduğu besin ürünlerinden kaçınması

reaksiyonları önlemenin tek yoludur.

Hangi gıdaların şikayeti artırdığını anlamak için bir beslenme günlüğü tutmanın faydası olabilir. Çünkü yumurta alerjisi olan bir kişide içinde az miktarda yumurta bulunan keke karşı da alerjik reaksiyon gelişebilir. Hafif reaksiyonlarda bazı ilaçlar kullanılabilir. Anafilaksi öyküsü olan veya yüksek riskli besin alerjili hastalara adrenalin oto-enjektör verilmelidir. Hastalar kullanımı konusunda da bilgilendirilmelidir