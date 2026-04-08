Küresel piyasalar, ABD ve İran’ın Pakistan arabuluculuğunda ateşkes teklifini kabul etmesiyle bayram yerine döndü. Brent petrol kritik 93 dolar seviyesine gerilerken, Türkiye'nin CDS primi 268 puana çekildi. Borsa İstanbul güne yüzde 4’ün üzerinde yükselişle başlarken, jeopolitik risklerin azalmasıyla carry trade ve reel değerlenme senaryoları yeniden masaya yatırıldı.

PİYASALARDA "BARIŞ" RALLİSİ: PETROL DÜŞTÜ, RİSK İŞTAHI ARTTI

Dünya genelinde tansiyonu yükselten Orta Doğu’daki savaş bulutları, gelen ateşkes haberiyle dağılmaya başladı. İran’ın bu süreçte stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı trafiğe açacağını duyurması, enerji arzına yönelik endişeleri bitirdi.

Brent petrol savaşın en sıcak döneminde yükselen fiyatlar, ateşkes onayıyla birlikte 93 dolara kadar geriledi.

Türkiye’nin CDS primi Risk algısındaki iyileşmeyle birlikte Türkiye’nin kredi risk primi (CDS) 268 puana kadar inerek son dönemin en olumlu performanslarından birini sergiledi.

Risk iştahının artmasıyla Bitcoin 71.700 dolar seviyelerinde dengelenirken; güvenli liman arayışının azalmasına rağmen ons altın 4.830 dolar, gram altın ise 6.920 TL seviyelerinde güçlü duruşunu koruyor.

BIST 100 endeksi güne yüzde 3,34 artışla 13.353 puandan başlarken, VİOP tarafında nisan vadeli endeks kontratı yüzde 4,24 gibi agresif bir yükselişle açılış yaptı.

EKONOMİSTLERİN GÖZÜNDEN YENİ DÖNEM: "RAFTAN KALKAN FAİZ VE REZERV ARTIŞI"

Bugün yaşanan bu tarihi gelişmelerin ardından önde gelen ekonomistler, Türkiye ekonomisinin önündeki yeni rotayı şu sözlerle değerlendirdi:

İris Cibe: Savaşın fiilen bittiğine inandığını belirten Cibe, nisan ayında faiz artışı beklemediğini ve faiz konusunun hazirana kadar rafa kalktığını ifade etti. Carry trade girişleri ve menkul kıymet alımlarıyla birlikte artık rezervlerde azalma değil, "toparlanma" döneminin başlayacağını vurgulayan ekonomist, TL'de reel değerlenmenin süreceğini ve "kur patlayacak" diyenlerin yanılacağını öngördü. Ancak Cibe, girdi maliyetlerindeki artış ve kurun sabit kalmasının reel sektörü olumsuz etkileyebileceğine, bunun da ikinci çeyrek büyümesi ve cari açık üzerinde baskı yaratabileceğine dikkat çekti.

Mahfi Eğilmez: ABD ve İran'ın ateşkes teklifini kabul etmesini hem dünya hem de Türkiye için son derece olumlu bir gelişme olarak niteledi. Eğilmez, CDS primindeki 268 puanlık gerilemeyi bu normalleşmenin en somut kanıtı olarak gösterdi.

Barış Esen: Savaş öncesi ve sonrası dönemdeki yapısal değişikliğe odaklanan Esen, İran üzerindeki yaptırımların kaldırılacağını ve İran'ın artık Hürmüz Boğazı geçişlerinden ücret alacağı bir döneme girildiğini belirtti.