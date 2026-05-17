Küresel piyasalar, jeopolitik risklerin uzayacağı gerçeği ve ABD'den gelen güçlü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileriyle adeta sallandı. Piyasaların seyrini değerlendiren Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, finans dünyasında ezberlerin bozulduğu tarihi bir dönemeçten geçtiğimizi vurguladı.

PİYASALARDA "TACO" BİTTİ, "NACHO" DÖNEMİ BAŞLADI! PEKİ NE DEMEK?

Yatırımcıların bugüne kadar "Trump ne yapar ne eder bu savaşı bitirir, geri adım atar" (Taco Trade - Trump always chickens out) beklentisiyle hareket ettiğini ancak bu iyimserliğin çöktüğünü belirten Eryılmaz, piyasaların artık "Nacho" (Not a chance Hürmüz opens / Hürmüz'ün açılma şansı yok) senaryosuna geçtiğini söyledi.

Çin-ABD görüşmelerinden Hürmüz Boğazı'nı açacak diplomatik bir sonuç çıkmaması ve Çin liderinin Tayvan konusunda ABD'yi en üst perdeden uyarması, dünyada tahvillerin satış yemesine, ABD 10 yıllıklarının ve dolar endeksinin (DXY) zirve yapmasına neden oldu. Bu durum borsa, altın ve gümüşte sert satış dalgası getirdi.

EZBER BOZULDU: SAVAŞ VARKEN ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

"Savaş ve belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olan altına talep artar, fiyatı yükselir" ezberinin neden bozulduğunu açıklayan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, şu an piyasada faiz baskısının öne çıktığını belirtti:

"Petrol fiyatları yukarıda kalacaksa, enflasyon yükselecek demektir. Enflasyon yükselecekse faizler daha uzun süre yüksek kalacak. Faiz de altının en büyük rakibi olduğu için piyasa altından ziyade faiz getirisi olan varlıklara yöneliyor. Bu nedenle orta riskli senaryoda ilk etapta faiz yüksek kaldığı için altın ve gümüş baskılanır, düşüş eğilimi gösterir."

Eryılmaz, altının bu yüksek faiz baskısına rağmen "güvenli liman gömleğini" giyip rekor kırabilmesi için, tıpkı Rusya-Ukrayna savaşı dönemindeki gibi Amerika'nın doğrudan askeri bir harekata giriştiği ve işin tamamen bölgesel bir savaşa döndüğü "en ağır senaryonun" gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.

KORKULAN 3 SENARYO: PETROL NERELERE GİDECEK?

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, küresel ekonomiyi bekleyen 3 ana senaryoyu ve petrol fiyatı öngörülerini ise şöyle özetledi:

Olumlu (Baz) Senaryo: Savaşın Haziran sonu gibi bitmesi, Hürmüz'ün açılması ve petrolün yıl sonunda 85-90 dolara gerilemesi. (Piyasa bunu fiyatlamayı bıraktı).

Olumsuz (Orta Riskli) Senaryo: Savaşın 3 aydan uzun sürmesi, petrol fiyatlarının ortalama 100-120 dolar arasında kalması. (Piyasa şu an buraya geçiş yapıyor).

Ağır (En Olumsuz) Senaryo: IMF'nin de dikkat çektiği, 1 yıldan uzun süren savaş, Hürmüz'ün en az 6 ay kapalı kalması ve petrolün 120 doların üzerine fırlaması.



"TRUMP SIKIŞMIŞ DURUMDA, SEÇİM ÖNCESİ ENFLASYON HASARI BÜYÜK"

ABD'de Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Trump'ın elinin ekonomik olarak çok rahat olmadığını belirten Eryılmaz, "Amerika bu işe girdiğine pişman oldu ama buradan bir kazanım elde etmeden de çıkamıyor. Trump'ın elinde yeni bir askeri harekat için ekonomik güç yok çünkü ABD'de ÜFE yüzde 5-6'lara fırladı, enflasyon belirgin bir hasar almaya başladı. Biden'ı koltuğundan eden 'tencere' faktörü, şimdi Trump için de en büyük risk" dedi.