Yeniçağ Gazetesi
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Uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı: Acı tesadüf yürek dağladı

Konya’nın Emirgazi ilçesinde düğünde havaya açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Deniz Uzman Çavuş Serkan Deveci, son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul’da görev yapan Deveci’nin, sözlenmek için memleketine izinli geldiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı: Acı tesadüf yürek dağladı - Resim: 1

Konya’nın Emirgazi ilçesinde düğünde Abidin Ü.'nün havaya ateş açtığı tabancadan çıkan kurşunla hayatını kaybeden Deniz Uzman Çavuş Serkan Deveci (25), son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul’da görev yapan Deveci’nin sözlenmek için memleketine izne geldiği öğrenildi.

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Uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı: Acı tesadüf yürek dağladı - Resim: 2

Emirgazi ilçesi Demirci Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Abidin Ü., düğünde tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşun, izne gelen Deniz Uzman Çavuş Serkan Deveci’nin göğsüne isabet etti.

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Uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı: Acı tesadüf yürek dağladı - Resim: 3

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Deveci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Deveci'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olayın ardından Abidin Ü., gözaltına alındı.

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Uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı: Acı tesadüf yürek dağladı - Resim: 4

Otopsi işlemleri tamamlanan Uzman Çavuş Serkan Deveci’nin cenazesi, ailesine teslim edildi. Deveci için Demirci Mahallesi Mezarlığı’nda askeri tören düzenlendi. Törene ailesinin yanı sıra askeri erkan ve silah arkadaşları katıldı. Deveci, kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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Uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı: Acı tesadüf yürek dağladı - Resim: 5

İstanbul’da görev yapan Serkan Deveci’nin sözlenmek üzere memleketi Konya’nın Emirgazi ilçesine geldiği öğrenildi.

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Uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı: Acı tesadüf yürek dağladı - Resim: 6

Ayrıca düğünde havaya ateş eden Abidin Ü. ile 4 kişinin daha gözaltına alındığı ve adliyeye sevk edildikleri belirtildi.

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Uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı: Acı tesadüf yürek dağladı - Resim: 7
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Uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı: Acı tesadüf yürek dağladı - Resim: 8
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Uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı: Acı tesadüf yürek dağladı - Resim: 9
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