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Kaynak: İHA

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşanan aile içi şiddet olayı kanlı bitti. İzinli olarak memleketine gelen uzman çavuş, iki kayınbiraderini otomobil ve silahla yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde görev yapan Jandarma uzman çavuş İ.K., henüz belirlenemeyen bir nedenle kayınbiraderleri G.C.S. ve S.S. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.K., G.C.S.'ye otomobiliyle çarparken, diğer kayınbiraderi S.S.'yi ise silahla vurdu.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan S.S. ise daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kaçmayan şüpheli İ.K., polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.