Kış geri mi geldi derken, güneş nihayet yüzünü gösteriyor! Türkiye genelinde etkili olan dondurucu soğuklar ve sağanak yağışlar hafta ortasından itibaren yurdumuzu terk ediyor.
Uzman açıkladı: Bahar ne zaman geri dönecek?
Türkiye genelinde dondurucu soğuklar ve kuvvetli yağışlarla geçen zorlu bir hafta sonunun ardından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden beklenen "bahar" müjdesi geldi. Hafta başından itibaren yer yer devam edecek yağışlar, çarşambadan itibaren yerini güneşli ve sıcak bir havaya bırakacak.
Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik’in açıklamalarına göre, Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar hissedilir derecede artacak, termometreler mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Başkentte karla karışık yağmur yerini 20 derecelere bırakırken, İzmir’de hava 25 dereceyi aşacak. Şemsiyeleri bir kenara bırakmaya hazır olun.
SOĞUK VE YAĞIŞLI SİSTEM DOĞUYA ÇEKİLİYOR
Hafta sonu boyunca özellikle iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden dondurucu hava, hafta ortasından itibaren etkisini yitiriyor.
Çelik, soğuk ve yağışlı sistemin perşembe günü Türkiye’yi tamamen terk edeceğini bildirdi. Yarın (Pazartesi) Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları hariç yurt genelinde yağışların devam etmesi bekleniyor.
ANKARA'DA KARLA KARIŞIK YAĞMURDAN 20 DERECEYE
Başkent Ankara'da yarın yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilecek. Yarın en yüksek 9 derece olması beklenen sıcaklık; salı günü 13, çarşamba günü ise 15 dereceye yükselecek. Hafta sonuna doğru ise başkentlileri 20 dereceye yaklaşan güneşli bir hava bekliyor.
İSTANBUL VE İZMİR’DE BAHAR HAVASI
İstanbul'da yarın çok bulutlu, salı günü ise kısa süreli yağışlı bir hava beklendiğini belirten Çelik, çarşamba ve perşembe günü yağış öngörülmediğini, sıcaklıkların hafta ortasından itibaren 20 dereceye yaklaşacağını kaydetti.
İzmir'de ise hafta boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Çelik, kentte parçalı ve az bulutlu havanın etkili olacağını, sıcaklıkların hafta ortasından itibaren 25 derecenin üzerine çıkacağını aktardı.
KRİTİK UYARI: KUVVETLİ SAĞANAKLARA DİKKAT
Sıcaklık artışı öncesinde yarın; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Ege ve Doğu Akdeniz’de yer yer kuvvetli ve şiddetli sağanak geçişleri görülebilir. Meteoroloji, 41 il için "sarı kodlu" uyarıda bulunarak vatandaşları sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.