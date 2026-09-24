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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bozüyük Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Birsen Beyazıt, Alzheimer hastalığına ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak erken tanı ve değiştirilebilir risk faktörleriyle mücadelenin önemine dikkat çekti.

Alzheimer’ın beyin hücrelerinin zamanla zarar görmesi sonucu ortaya çıkan kronik ve ilerleyici bir hastalık olduğunu belirten Beyazıt, hastalığın zaman içerisinde konuşma, karar verme ve günlük işleri bağımsız yapabilme yeteneğini etkilediğini ifade etti. Alzheimer’ın tüm demans vakalarının yaklaşık yüzde 60-70’ini oluşturduğunu kaydetti.

Türkiye’de 65 yaş üzerindeki bireylerde Alzheimer görülme sıklığının yüzde 5,5 olduğunu aktaran Beyazıt, hastalığın yaşlanmanın doğal ve kaçınılmaz bir sonucu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Demans ve Alzheimer riskinin sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla azaltılabileceğine işaret eden Beyazıt; yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, obezite, tip 2 diyabet, tütün ve alkol kullanımı, hareketsiz yaşam, zihinsel pasiflik ve uyku bozukluklarının değiştirilebilir risk faktörleri arasında bulunduğunu belirtti. Uygun müdahalelerle demans vakalarının yüzde 45’inin geciktirilebileceğini veya önlenebileceğini ifade etti.

Hastalığa karşı zihinsel egzersiz yapılması, düzenli hareket edilmesi, sağlıklı beslenilmesi, sosyal hayattan kopulmaması ve kronik hastalıkların kontrol altında tutulması gerektiğini belirten Beyazıt, özellikle unutkanlık, zaman ve yön karışıklığı, günlük işleri yapmakta zorlanma, iletişim sorunları ve kişilik değişikliklerinin dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Bu belirtilerin görülmesi durumunda vakit kaybetmeden uzman hekime başvurulması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Birsen Beyazıt, erken tanının uygun tedavi, bakım ve destek hizmetlerine erişimi kolaylaştırarak hastaların mümkün olduğunca uzun süre bağımsız yaşamalarına katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Beyazıt ayrıca vatandaşların aile hekimliği birimlerinde kronik hastalık tarama ve izlemlerini düzenli yaptırabileceklerini, Sağlıklı Hayat Merkezlerinden ise sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda ücretsiz destek alabileceklerini hatırlattı.