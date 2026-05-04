Manisa’nın Demirci ilçesinde el emeğiyle dokunan halılar, alışılmışın dışında bir yöntemle eskitilerek yüksek katma değerle ihraç ediliyor. Tezgahtan yeni çıkan halılar, antika görünümü kazanması için güneş altında ve araç trafiğinin yoğun olduğu yollara seriliyor.

10 GÜNDE 60 YILLIK GÖRÜNÜM

Yaklaşık 10 gün boyunca kamyon, otomobil ve motosikletlerin üzerinden geçtiği halılar; bu süreçte hem inceliyor hem de renkleri doğal şekilde soluyor. Böylece halılar, kimyasal kullanılmadan 60 yıllık “yaşanmışlık” hissi veren bir görünüme kavuşuyor.

ARAÇ BASKISI DÜĞÜMLERİ GÜÇLENDİRİYOR

Eskitme sürecinde halılar belirli aralıklarla ters çevrilerek her iki yüzeyin eşit şekilde aşınması sağlanıyor. Araçların oluşturduğu baskı sayesinde halı düğümleri birbirine kenetleniyor, kalın dokusu inceliyor. Süreç sonunda halılar toplanarak detaylı bir temizlikten geçiriliyor ve üç aşamalı dezenfeksiyonla hijyenik hale getiriliyor.

KİMYASAL YOK, TAMAMEN DOĞAL YÖNTEM

İşletme sahibi Ali Sarı, yöntemin tamamen doğal olduğunu belirterek, “Güneş ve trafik yükü sayesinde halıya eski görünüm kazandırıyoruz. Ardından yıkama, kurutma, gerdirme ve son rötuş işlemleriyle ürünü hazır hale getiriyoruz” dedi.

AVRUPA DOĞALLIĞI, AMERİKA YAŞANMIŞLIĞI TERCİH EDİYOR

Demirci halılarının özellikle Avrupa ve Amerika pazarında ilgi gördüğünü ifade eden Sarı, Avrupa’nın kimyasalsız ve doğal yün halıları tercih ettiğini, Amerika’nın ise “yaşanmışlık hissi” veren ürünlere yöneldiğini söyledi.

TÜRK DÜĞÜMÜ BU YÖNTEME DAYANIYOR

Halıların dayanıklılığında kullanılan teknik büyük rol oynuyor. “Türk düğümü” tekniği sayesinde bu ağır işleme dayanabilen halılar, makine halılarından ayrışıyor.

SARAYLAR VE MALİKANELER İÇİN ÜRETİLİYOR

Yılda yaklaşık 1500 metrekare halının bu yöntemle hazırlandığını belirten Sarı, ürünlerin başta Arap ülkeleri olmak üzere İngiltere, Kanada, Almanya ve Amerika’ya ihraç edildiğini söyledi. Eskitilmiş halılar özellikle saraylar ve büyük malikanelerde dekoratif amaçla kullanılıyor.