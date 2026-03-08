Nazca yakınlarında ortaya çıkarıldığı iddia edilen ve “uzaylı mumyaları” olarak tanıtılan gizemli kalıntılar, dünya genelinde büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Uzaylıya benzeyen mumyalar görenleri hayrete düşürdü: Peru’da bilim insanlarını ikiye böldü
Peru’nun Nazca bölgesinde ortaya çıkarıldığı iddia edilen “uzaylı mumyaları” dünya genelinde tartışma yarattı. Bilim insanları kalıntıların dünya dışı değil, büyük ihtimalle hayvan kemiklerinden oluşturulmuş yapay figürler olduğunu belirtti.Cansu İşcan
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler milyonlarca kişi tarafından izlenirken, bazı araştırmacılar bu kalıntıların dünya dışı bir yaşam formuna ait olabileceğini öne sürdü. Ancak bilim insanları ve arkeologlar, söz konusu iddiaların büyük ölçüde bilimsel kanıtlarla desteklenmediğini ifade etti.
GİZEMLİ KALINTILAR DÜNYA GÜNDEMİNE GİRDİ
İlk olarak birkaç yıl önce Peru’da ortaya çıkarıldığı öne sürülen ve küçük bedenli, üç parmaklı yapılarıyla dikkat çeken mumyalar yeniden gündeme geldi. Özellikle sosyal medyada yayılan fotoğraflar ve videolar, bu kalıntıların “uzaylılara ait olabileceği” iddiasını gündeme taşıdı.
Bazı araştırmacılar mumyaların alışılmış insan anatomisinden farklı göründüğünü ve bu nedenle daha detaylı incelemeler yapılması gerektiğini dile getirdi. Görüntülerde yer alan varlıkların kafataslarının uzun olması ve ellerinde üç parmak bulunması, komplo teorilerinin hızla yayılmasına neden oldu.
Ancak uzmanlar, bilimsel kanıtların dikkatle incelenmeden yapılan bu tür iddiaların kamuoyunu yanıltabileceğini belirtti.
BİLİM İNSANLARI NE DİYOR?
Peru’daki resmi kurumlar ve arkeologlar söz konusu mumyaların gerçekliği konusunda daha temkinli bir yaklaşım sergiledi.
Peru Adli Tıp Enstitüsü arkeologlarından Flavio Estrada, yapılan incelemeler sonucunda bu kalıntıların dünya dışı bir yaşam formuna ait olmadığını düşündüklerini söyledi. Estrada, düzenlenen bir basın toplantısında bu kalıntıların büyük ihtimalle farklı hayvan kemiklerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş yapay nesneler olduğunu ifade etti.
Estrada, “Bu nesneler uzaylı değil. Çeşitli hayvan kemiklerinin bir araya getirilmesiyle yapılmış yapay figürlere benziyor” değerlendirmesinde bulundu.
Ayrıca bu tür buluntuların bilimsel araştırma yapılmadan sansasyonel biçimde sunulmasının arkeolojik çalışmalara zarar verdiğini dile getirdi.
Uzman, kemik yapılarının incelenmesi sırasında bazı parçaların anatomik olarak birbiriyle uyumlu olmadığının tespit edildiğini de sözlerine ekledi.
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE GÖSTERDİ?
Mumyalarla ilgili tartışmalar büyürken konu üzerine yapılan bilimsel çalışmalar da dikkat çekti. Peru Kültür Bakanlığı ve çeşitli araştırma ekipleri tarafından yürütülen incelemelerde, kalıntıların yapısının detaylı biçimde analiz edildiği açıklandı.
Araştırmalarda kullanılan röntgen ve tomografi görüntüleme yöntemleri, bazı kemiklerin farklı türlere ait olduğunu ortaya koydu. İncelemelerde özellikle eller ve ayaklardaki kemiklerin doğal bir iskelet yapısı oluşturmadığı belirlendi.
Araştırma raporlarında, söz konusu kalıntıların büyük bölümünün insan veya hayvan kemiklerinin kesilip yeniden birleştirilmesiyle oluşturulmuş olabileceği sonucuna ulaşıldığı belirtildi. Bu bulgular, mumyaların doğal bir organizmaya ait olmadığı yönündeki görüşleri güçlendirdi.
Bilim insanları ayrıca gerçek bir canlıya ait kalıntılarda kemiklerin eklem yapılarının belirli bir düzen içinde olması gerektiğini vurguladı. Ancak söz konusu örneklerde bu düzenin bulunmadığı ifade edildi.
SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI
Tüm bu tartışmalar sürerken görüntüler sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından paylaşıldı. Bazı kullanıcılar kalıntıların dünya dışı bir uygarlığın kanıtı olabileceğini savundu.
Özellikle UFO ve uzaylı teorileri üzerine içerik üreten hesaplar, mumyaların “insanlık tarihini değiştirebilecek bir keşif” olabileceğini öne sürdü. Bu paylaşımlar kısa sürede küresel çapta dikkat çekti.
Ancak bilim insanları, sosyal medyada yayılan bu tür iddiaların çoğu zaman bilimsel doğrulamadan uzak olduğunu belirtti. Uzmanlar, arkeolojik buluntuların ancak kapsamlı laboratuvar analizleri ve uluslararası bilimsel incelemeler sonucunda kesin olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.
NAZCA BÖLGESİ ZATEN GİZEMLERİYLE ÜNLÜ
Mumyaların bulunduğu iddia edilen Nazca bölgesi, daha önce de birçok gizemli keşifle gündeme gelmişti. Bölge özellikle çöl yüzeyine çizilmiş dev figürlerden oluşan Nazca Çizgileri ile tanınıyordu.
Bu dev çizimler uzun yıllardır arkeologlar ve araştırmacılar tarafından incelenirken, bazı kişiler bunların da dünya dışı varlıklarla bağlantılı olabileceğini iddia etmişti. Ancak bilim insanları Nazca Çizgileri’nin büyük ölçüde antik uygarlıkların ritüelleri ve kültürel faaliyetleriyle ilişkili olduğunu ortaya koymuştu.
Bu nedenle uzmanlar, yeni ortaya çıkan “uzaylı mumyası” iddialarının da bilimsel verilerle dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguladı.
BİLİMSEL KANITIN ÖNEMİ
Uzmanlar, arkeoloji ve antropoloji alanında yapılan çalışmaların güçlü kanıtlara dayanması gerektiğini ifade etti. Sensasyonel iddiaların bilimsel araştırmalar tamamlanmadan yayılmasının kamuoyunda yanlış algılar oluşturabileceği belirtildi.
Araştırmacılar, Peru’daki söz konusu kalıntıların incelenmeye devam ettiğini ancak şu ana kadar elde edilen verilerin bunların dünya dışı bir canlıya ait olduğunu göstermediğini aktardı.
Bilim insanları, tarih boyunca birçok sahte arkeolojik buluntunun ortaya çıktığını hatırlatarak, gerçek keşiflerin ancak bilimsel yöntemlerle doğrulanabileceğini vurguladı.
Sonuç olarak Peru’daki gizemli kalıntılar dünya genelinde merak uyandırmaya devam etse de, uzmanlar eldeki verilerin bu buluntuların uzaylılara ait olduğuna dair güçlü bir kanıt sunmadığını ifade etti.